Nissan GT-R переходить на електрику: потужність понад 1000 кВт та твердотілі батареї

Легендарний спортивний автомобіль Nissan GT-R отримає електричну версію. Ймовірно, Electric GT-R стане першим авто Nissan, який використовуватиме твердотілі батареї. У міру розвитку нової технології, компанія натякнула, що твердотілі батареї можуть надати електричному GT-R ще більше ефективності.

Анонсуючи концепт електричного GT-R, Nissan стверджувала, що електричний спортивний автомобіль є «гіпер електромобіль, що змінює правила гри». Такі твердження компанія робила через наміри встановити електромотори потужністю понад 1000 кВт (більше ніж 1300 кінських сил). Для порівняння, найпотужніший Tesla Cybertruck, Cyberbeast, може видавати до 845 к.с. (621 кВт).

Вся ця потужність спирається на нову електричну трансмісію з повністю твердотілими батареями. Віцепрезидент Nissan з глобального планування продукції Іван Еспіноза уточнив, що такі батареї мають сенс в спортивних автомобілях, «оскільки ви можете розмістити чимало енергії, використавши вдвічі менше місця».

Nissan у квітні продемонструвала пілотну лінійку повністю твердотілих акумуляторів для електромобілів, назвавши цю технологію кардинальною. Ця розробка відрізняється від традиційних літій-іонних батарей приблизно вдвічі більшою щільністю енергії. Нова технологія може додати потужності та скоротити час зарядки.

Еспіноза натякнув, що майбутній електричний GT-R стане ідеальним електромобілем для дебюту нових твердотілих акумуляторів.

Еспіноза додатково сказав:

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«Спочатку ціна може бути високою».

Але він очікує, що витрати зменшаться з розвитком технологій. Nissan планує використовувати повністю твердотілі батареї для широкого спектра транспортних засобів, включаючи пікапи.

Хоча Nissan ще офіційно не анонсував електричний спортивний автомобіль, концепт має розмитий логотип «GT-R». Він включає технологію повного приводу e-4ORCE, яка забезпечує додатковий контроль і керованість на трасах і звивистих дорогах.

Nissan розробила зовнішній вигляд концепту разом зі своєю гоночною командою NISMO для досягнення максимальної аеродинаміки. Для кращої ефективності реалізовані додаткові елементи, такі як двоярусна передня губа та задній дифузор.

Джерело: electrek

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