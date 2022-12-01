Пентагон замовив ЗРК NASAMS для України на $1,2 млрд – неофіційно говорять про шість комплексів

Міністерство оборони США уклало контракт вартістю понад $1,2 млрд з компанією Raytheon на закупівлю Національних удосконалених зенітно-ракетних систем (NASAMS), супутнього обладнання, послуг та запасних частин для постачання в Україну. Роботи будуть проводитися на території США, контракт буде завершено 28 листопада 2025 року.

За даними агентства Reuters, йдеться про шість комплексів NASAMS – у публічному повідомленні Пентагону жодної кількості не вказано, це стосується як самих систем, так і допоміжного обладнання та послуг. Попередній контракт на $182 млн, укладений у серпні, передбачає постачання двох комплексів. З деякою достовірністю можна говорити про плани постачання вже восьми комплексів NASAMS.

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про прибуття в Україну комплексів NASAMS. Американські та українські військові відзначають високу точність роботи комплексів, що знаходиться на рівні 90-100%. Батареї можуть бути інтегрованими з іншими сучасними засобами ППО у єдину систему.

Поряд із постачанням установок ППО Україна потребує достатньої кількості ракет для них. Більша кількість установок дозволяє з більшою ймовірністю відбивати російські ракетні атаки, що включають десятки одночасних запусків. Запас ракет дозволяє бути оперативно готовими до наступних атак.