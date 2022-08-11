Періс Гілтон продаватиме NFT і проводитиме віртуальні вечірки на платформі метавсесвіту The Sandbox

Періс Гілтон оголосила, що її компанія 11:11 Media перенесе її світ до віртуального ігрового світу The Sandbox. Там буде доступна «земля», де вона зможе спілкуватися зі своїми шанувальниками та продавати цифрові товари. Гілтон «планує соціальні та громадські заходи, такі як вечірки на даху та гламурні соціальні заходи у своєму віртуальному особняку в Малібу» — з 11 версіями аватарів, натхненних Гілтон.

The Sandbox описується як провідний «децентралізований віртуальний світ», який є «частково віртуальною нерухомістю, частково парком розваг». Він має 300 наявних партнерських відносин із такими компаніями, як Warner Music Group та Ubisoft, знаменитостями, такими як Snoop Dogg та Steve Aoki, а також брендами The Smurfs та Adidas.

В інтерв’ю CNBC Гілтон сказала, що хоче перенести свій власний метавсесвіт з Roblox на інші платформи. У The Sandbox вона продаватиме NFT у паризькому стилі та влаштовуватиме віртуальні вечірки — але вона каже, що це лише початок того, що вона сподівається створити. Періс шукає можливість поєднати свій реальний бізнес із віртуальним світом. Наприклад, вона має бренд з випуску спортивного одягу. Періс Гілтон хоче, щоб люди могли купити спортивний костюм, а потім отримати цифрову версію для свого аватара.

«Зараз ми здебільшого зосереджені на діях, а не на монетизації, тому що зараз це не головне», – сказав Гілтон. «Але ми збираємося робити цифрові пристрої та працювати з різними брендами, і є багато цікавих проєктів, про які я поки не можу оголосити».

Перший крок Гілтон у метавсесвіт відбувся наприкінці минулого року, коли вона побудувала Paris Hilton World усередині Roblox. Вона запустила простір з віртуальною вечіркою напередодні Нового року, де її аватар виступив у ролі діджея. Потім вона стала діджеєм на фестивалі Neon Carnival. За даними Roblox, віртуальний світ Гілтон відвідало майже 544 тис. фанатів, але не повідомляє, скільки доходу він приніс.

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Для Hilton віртуальна присутність — це можливість охопити більше людей без необхідності подорожувати по 250 днів на рік, як було до пандемії.

«На Neon Carnival у нас було майже півмільйона людей, а на реальній вечірці їх було б 5000. У цьому сила метавсесвіту, де люди з усього світу можуть насолоджуватися і відчувати те, що зазвичай є ексклюзивною подією», — каже Періс Гілтон.

Джерело: cnbc