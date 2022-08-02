Блокчейн

Tiffany випустить кулони із золота та дорогоцінного каміння в дизайні NFT CryptoPunk – за ціною «лише» $50 тис. (самі токени коштують у рази дорожче)

Tiffany випустить кулони із золота та дорогоцінного каміння в дизайні NFT CryptoPunk – за ціною «лише» $50 тис. (самі токени коштують у рази дорожче)

Власники NFT-токенів CryptoPunk можуть отримати більше, ніж просто електронну версію свого токена. За «невелику» винагороду у розмірі 30 Ethereum (близько $50 тис.) власники CryptoPunk можуть отримати виготовлений вручну кулон, створений Tiffany & Co за зразком їх NFT.

Допомагаємо

Читачі зібрали $180 тис. на винищувач для ЗСУ за 10 днів (потрібно ще $2,5 млн). Вони допомагають збивати російські ракети

Читачі зібрали $180 тис. на винищувач для ЗСУ за 10 днів (потрібно ще $2,5 млн). Вони допомагають збивати російські ракети

Підвіска, прикрашена «не менше ніж» 30 діамантами або коштовним камінням, висітиме на ланцюжку з 18-каратного золота з п’ятьма діамантами на застібці. Ця пропозиція є ексклюзивною тільки для людей, які володіють NFT CryptoPunk (також відомими як піксельні аватари). Середня вартість цих токенів становить близько $200 тис. – навіть після кількох місяців зниження активності продажів на ринку загалом. Існує лише 10 тис. дизайнів CryptoPunk. І тепер крім електронної версії NFT забезпечені власники зможуть отримати й свій власний нестандартний кулон із коштовним камінням.

У Tiffany повідомляють, що при створенні кулонів будуть «з найвищою точністю» передавати оригінальний дизайн NFT CryptoPunk. Зазначається, що з цим не повинно бути проблем, оскільки «колір CryptoPunk максимально наближений до природних кольорів різних дорогоцінних каменів».

Джерело: The Verge


Схожі записи
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати