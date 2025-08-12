Новини Наука та космос 12.08.2025 comment views icon

Персеїди в Україні: як побачити зорепад в ніч на 13 серпня

Кожного року в середині серпня українці мають змогу поспостерігати за дивовижним явищем — метеорним потоком Персеїди.

У цьому році пік космічного явища припадає на 12-13 серпня. Очікується, що можна буде побачити до 100 метеорів на годину.

Метеорний потік виникає під час проходження нашої планети крізь хвіст комети 109P/Свіфт-Таттл. Крихітні частинки бомбардують атмосферу нашої планети зі швидкістю 59 км/сек. Тертя змушує їх спалахувати і дозволяє нам бачити ці спалахи у вигляді падаючих метеорів.

Метеори Персеїд — це, по суті, уламки комети: крихітні частинки пилу та льоду. Вони тендітні і розпадаються при вході в атмосферу. Зазвичай вони не долітають до Землі, але якщо один з них все-таки впаде, він називатиметься метеоритом.

Діаметр комети складає близько 26 км. Востаннє вона спостерігалася у внутрішній Сонячній системі у 1992 році і, за даними NASA, буде помічена знову лише у 2125 році

Особливістю саме потоку Персеїди є яскраві довгі сліди у нічному небі, надзвичайно яскраві метеори час від часу, здатні інколи затьмарити найяскравіші зірки та планети.

Найкращим часом для спостереження вважаються кілька годин перед світанком 13 серпня. У цей час радіант північно-східної ділянки неба буде найвищим. Однак побачити перші спалахи можна буде вже 12 серпня, починаючи десь з 22:00.

Однак цього року перешкодою для спостережень буде Місяць, освітленість якого 12-13 серпня сягатиме 80%. Він зійде за кілька годин до опівночі і може ускладнити спостереження за тьмянішими спалахами.

Аби дійсно спостерігати за дивовижним космічним явищем, необхідно буде знайти місце з мінімальним освітленням, подалі від міських вогнів. Очам треба буде дати десь хвилин 30 для адаптації до темряви. Сузір’я Персея можна виявити за допомогою будь-якого астрономічного додатку на смартфоні, а дивитись треба десь на 40° вище.

Астрономічні застосунки допоможуть вибрати ідеальний час для спостережень за метеорним потоком Персеїди. У програмі Sky Tonight є спеціальний календар, в якому вказані періоди активності та піки метеорних потоків. Застосунок Star Walk 2 також містить список майбутніх метеорних потоків і може повідомити про наближення піку.

Не слід прямо дивитись на радіант під час спостережень, оскільки у цій області будуть переважно дуже короткі спалахи метеорів. Не варто також намагатись розгледіти їх низько над лінією обрію, адже спостереженням можуть завадити хмари і серпанок.

Не дивіться у небо постійно протягом тривалого часу, зробіть перерву на 5-10 хвилин. Таким чином ви зможете не втратити концентрацію та дати очам відпочити.

Джерело: Space

