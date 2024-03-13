Рідкісна комета Диявола пронесеться над Землею найближчими тижнями. Як побачити?

Вам знадобиться гарна погода, бінокль або телескоп — і трішки удачі.

Вперше цю комету виявив астроном Жан-Луї Понс 12 липня 1812 року та на початку описав, як «безформний об’єкт без видимого хвоста». Протягом наступного місяця комета стала настільки яскравою, що об’єкт можна було розгледіти на нічному небі неозброєним оком — як і його роздвоєний хвіст. Подальші розрахунки показали, що кометі необхідно близько 65-75 років, щоб обітнути Сонце.

2 вересня 1883 року американський спостерігач за кометами британського походження Вільям Р. Брукс знову побачив цю комету і нині вона носить імена обох дослідників — Комета Понса-Брукса (12P/Pons-Brooks).

До кінця березня яскравість комети може сягнути близько 5-ї зоряної величини, а отже, можливо, її можна буде побачити неозброєним оком (але краще за можливості скористатися біноклем або телескопом). Ті, хто перебувають у північній півкулі, можуть побачити комету до 21 квітня, коли вона максимально наблизиться до Сонця. Далі об’єкт опуститься за горизонт і стане видимим для жителів південної півкулі, повідомляє сайт програми Starwalk. Найкраще спостерігати за кометою за ясної погоди із сільської місцевості — подалі від міських вогнів.

Як зазначає Space.com, торік у липні через несподіваний спалах комета стала приблизно у 100 разів яскравішою, а хмара з пилу й газу, що оточує її ядро (кома), розширилася і почала нагадувати за формою підкову — через це, комету часто називали «рогатою кометою» або «кометою диявола». Причини таких спалахів яскравості достеменно невідомі, але деякі астрономи припускають, що Комета Понса-Брукса — це рідкісний представник групи комет з вулканічною активністю на поверхні.

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