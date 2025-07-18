Новини Наука та космос 18.07.2025 comment views icon

Астрономи перевідкрили зниклу зірку, яка світила династії Мін 600 років тому

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Астрономи перевідкрили зниклу зірку, яка світила династії Мін 600 років тому

Астрономи з китайського Університету науки та технологій заново відкрили зірку, яку вперше побачили ще 600 років тому у часи династії Мін.

Ще у 1408 році китайські астрономи помітили на небі потужне джерело світла, що знаходилось поблизу сузір’їв Лебедя та Малої Ведмедиці. В описі середньовічних китайських астрономів зазначалось, що випромінюване світло було рівним, яскравим та жовтим. 

У ті часи вважалось, що жовтий колір символізує вдачу і є гарним знаком для імператора. Астрономи ретельно слідкували за астрономічними подіями, оскільки вважалось, що таким чином боги демонструють людям власні послання на небі. Однак протягом наступних століть питання про походження цього яскравого світла залишались без відповіді.

Відповіді на них вирішив знайти китайський астроном Бошунь Ян та його колеги з Університету науки та технологій. За результатами аналізу стародавніх китайських текстів епохи династії Мін, використовуючи сучасні знання та обладнання, дослідники змогли виключити кілька теорій. 

Астрономи дійшли висновку, що мова не йде про комету, наприклад, C/2020 F3 (NEOWISE), оскільки був відсутній характерний слід. При цьому світло стабільно було видно протягом 10 днів. Це також дозволило виключити гіпотези про наднову та метеор.

Таким чином найбільш ймовірно, що мова йшла про зірку. Подібне явище відбувається, коли у подвійній системі білий карлик поглинає речовину сусідньої зірки, провокуючи потужний термоядерний вибух. Весь процес триває доволі короткий проміжок часу, однак достатньо, щоб спостерігати за ним упродовж щонайменше кількох днів.

На думку китайських астрономів, зірка CK Vul у якості ідеального кандидата, що міг світити кілька днів поспіль у 1408 році. Її розташування відповідає даним астрономів того часу. Однак аналіз, проведений астрономами династії Мін, дуже примітний, особливо якщо врахувати, що в їхньому розпорядженні не було такого обладнання.

Результати дослідження опубліковані на сервері препринтів arXiv

Джерело: NotebookCheck

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