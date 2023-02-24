Перші чотири Leopard 2 вже в Україні – у дорозі ще 10 від Польщі та 18 від Німеччини, замість 14 анонсованих раніше

Перші танки Leopard 2 A4 вже в Україні – у їхній передачі особисто брав участь прем’єр-міністр Польщі Тадеуш Моравецький. Ще 10 танків надійдуть найближчим часом.

На спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським польський прем’єр сказав:

«Сьогодні як перша європейська країна символічно хочу передати тобі, Володимире, перші чотири польські танки Leopard 2 A4. Це такі танки, які, без сумніву, прекрасно доповнять стрій на полі бою і прекрасно себе покажуть».

Також Тадеуш Моравецький анонсував прибуття до України найближчими днями 60 модифікованих радянських танків Т-72 – зокрема, PT-91 Twardy.

Сьогодні ж міністерство оборони Німеччини оприлюднило плани передати Україні 18 замість раніше анонсованих 14 танків Leopard 2 A6. Постачання вдалося збільшити коштом резервів на складах Бундесверу. Танки також мають надійти найближчим часом.

Verteidigungsminister Pistorius hat entschieden, weitere vier #Kampfpanzer #Leopard2 A6 aus Beständen der Bundeswehr an die #Ukraine abzugeben. Damit erhöht 🇩🇪 die Anzahl der gelieferten Panzer von 14 auf 18 & stellt zusammen mit 🇵🇹 & 🇸🇪 insgesamt ein 🇺🇦 Bataillon zur Verfügung. pic.twitter.com/VjmudmPVkn — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) February 24, 2023

Напередодні, під час візиту до Києва, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес виявив готовність передати 6 танків Leopard 2 А4 і розглянути можливість збільшити їх кількість до 10 найближчими тижнями.

Der Spiegel також повідомляє про готовність Швеції до постачання 10 танків Stridsvagn 122 – модифікації Leopard 2 А5.

Очевидно, що дружні держави оголошують про можливе або фактичне постачання танків, що відбуваються, у міру їх готовності і наведені цифри не можна вважати остаточними. Існує велика кількість модифікацій танків Leopard, які раніше ми докладно розглядали їх в окремому матеріалі:

Джерело: Укрінформ