Новини Ігри 26.08.2023 о 08:00

Перший патч Baldur’s Gate 3 виправляє понад 1000 багів: «Невисоким персонажам буде легше цілуватися»

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Перший патч Baldur’s Gate 3 виправляє понад 1000 багів: «Невисоким персонажам буде легше цілуватися»

Larian Studios випустила перший великий патч для Baldur’s Gate 3 – дійсно великий. Він усуває понад 1000 помилок, збоїв та блокувань. Список виправлень настільки великий, що перевищив ліміт текстових повідомлень у Steam. Дварфи, гноми та напіврослики радіють: їхні поцілунки з іншими стануть менш незграбними.

Список основних виправлень містить спойлери, тож якщо не грали – подумайте, чи варто його читати. Сайт Kotaku зібрав головні зміни з епічно довгого списку, з яким можна ознайомитись на форумі Larian.

Основні моменти

  • Лут в тілах має з’являтися без проблем у багатокористувацькій грі
  • Ви не можете взаємодіяти із заблокованим інвентарем іншого гравця
  • Ви можете допомогти збитим членам групи, не стикаючись зі збоєм «Game Over»на екрані
  • Атака NPC, що говорить, після того, як вас збили, тепер ініціює арешт, а не «Game Over».
  • Усунено низку збоїв, у тому числі один, пов’язаний зі знищенням снарядів, один, пов’язаний з переходом на тривалий відпочинок у таборі на розділеному екрані, і один у Vulkan API
  • Ваш персонаж більше не повинен потрапляти в нескінченну петлю падіння
  • Діалогові сповіщення залишатимуться на екрані довше для читабельності
  • Більше золота у деяких випадках
  • Гравці в режимі дослідника отримають 100% бонусу HP, а не 50%.
  • Палиця сили гіганта пагорбів збільшує Силу до 19, а не до 15
  • NPC рідше атакуватимуть спіритуальну зброю

Привабливість

  • Частковий цереморфоз буде псувати зуби
  • Сильні людські жінки та жінки-напіворки зможуть носити варварські обладунки без взуття, при цьому їхні гомілки не стануть невидимими
  • Камери сприйматимуть низькорослі раси більш адекватно

Романтика

  • Лае’зель не буде злітати та спускатися доки ви обговорюєте побачення
  • Астаріон розлучиться з вами, якщо ви не допоможете з квестом Рафаеля
  • Романтичні варіанти діалогу Гейла будуть менш двозначними
  • Відбувається контакт, коли ви цілуєте Шедоухарт під час її головного діалогу
  • Кінець романтичної сцени Шедоухарт не буде тригерити деяких гравців
  • Роман з Шедоухарт отримує додаткову анімацію
  • Високі персонажі не будуть обрізатися під час обіймів, низьким гравцям легше буде цілуватися

Нагота

  • Фільтр скромності коректно застосовується до дракононароджених
  • Invoke Duplicity створює одягнену ідентичну копію вашого персонажа
  • Деякі лисі та голі трупи культистів у міській каналізації більше не голі
  • Табір Мінтари трохи скромніший
  • Спідня білизна Lae’zel точніше відображатиме колір

Baldur’s Gate 3 все ще не вийшла на усіх платформах. На PS5 гра з’явиться 6 вересня, версія для Xbox вийде цього року, і у ній не буде розділеного екрана на Series S.

Baldur’s Gate 3 вийде на Xbox X|S цього року, але без спільної гри на одному екрані для S – молодша консоль не «тягне»

Джерело: Kotaku

Завантаження коментарів...

Топ 10 блогів

Блоги
Рефлексія з приводу перемоги в конкурсі читацьких блогів
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

Блоги
Кінець дешевого ПК-геймінгу: чому ми більше не побачимо відеокарт за $200 та чому це може бути нормальним
https://secure.gravatar.com/avatar/e59e58ba2ff30fa94d193fe1e2ecd157?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/e59e58ba2ff30fa94d193fe1e2ecd157?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Astat_ASP

блогер

Блоги
Сонце для дому: практичний досвід створення автономної мікро-СЕС у селі
https://secure.gravatar.com/avatar/704ebb7412ffb4737acb7960d7c37915?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/704ebb7412ffb4737acb7960d7c37915?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Panios

блогер

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати