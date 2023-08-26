Перший патч Baldur’s Gate 3 виправляє понад 1000 багів: «Невисоким персонажам буде легше цілуватися»

Larian Studios випустила перший великий патч для Baldur’s Gate 3 – дійсно великий. Він усуває понад 1000 помилок, збоїв та блокувань. Список виправлень настільки великий, що перевищив ліміт текстових повідомлень у Steam. Дварфи, гноми та напіврослики радіють: їхні поцілунки з іншими стануть менш незграбними.

Список основних виправлень містить спойлери, тож якщо не грали – подумайте, чи варто його читати. Сайт Kotaku зібрав головні зміни з епічно довгого списку, з яким можна ознайомитись на форумі Larian.

Основні моменти

Лут в тілах має з’являтися без проблем у багатокористувацькій грі

Ви не можете взаємодіяти із заблокованим інвентарем іншого гравця

Ви можете допомогти збитим членам групи, не стикаючись зі збоєм «Game Over»на екрані

Атака NPC, що говорить, після того, як вас збили, тепер ініціює арешт, а не «Game Over».

Усунено низку збоїв, у тому числі один, пов’язаний зі знищенням снарядів, один, пов’язаний з переходом на тривалий відпочинок у таборі на розділеному екрані, і один у Vulkan API

Ваш персонаж більше не повинен потрапляти в нескінченну петлю падіння

Діалогові сповіщення залишатимуться на екрані довше для читабельності

Більше золота у деяких випадках

Гравці в режимі дослідника отримають 100% бонусу HP, а не 50%.

Палиця сили гіганта пагорбів збільшує Силу до 19, а не до 15

NPC рідше атакуватимуть спіритуальну зброю

Привабливість

Частковий цереморфоз буде псувати зуби

Сильні людські жінки та жінки-напіворки зможуть носити варварські обладунки без взуття, при цьому їхні гомілки не стануть невидимими

Камери сприйматимуть низькорослі раси більш адекватно

Романтика

Лае’зель не буде злітати та спускатися доки ви обговорюєте побачення

Астаріон розлучиться з вами, якщо ви не допоможете з квестом Рафаеля

Романтичні варіанти діалогу Гейла будуть менш двозначними

Відбувається контакт, коли ви цілуєте Шедоухарт під час її головного діалогу

Кінець романтичної сцени Шедоухарт не буде тригерити деяких гравців

Роман з Шедоухарт отримує додаткову анімацію

Високі персонажі не будуть обрізатися під час обіймів, низьким гравцям легше буде цілуватися

Нагота

Фільтр скромності коректно застосовується до дракононароджених

Invoke Duplicity створює одягнену ідентичну копію вашого персонажа

Деякі лисі та голі трупи культистів у міській каналізації більше не голі

Табір Мінтари трохи скромніший

Спідня білизна Lae’zel точніше відображатиме колір

Baldur’s Gate 3 все ще не вийшла на усіх платформах. На PS5 гра з’явиться 6 вересня, версія для Xbox вийде цього року, і у ній не буде розділеного екрана на Series S.

Джерело: Kotaku