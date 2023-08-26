Перший патч Baldur’s Gate 3 виправляє понад 1000 багів: «Невисоким персонажам буде легше цілуватися»

Larian Studios випустила перший великий патч для Baldur’s Gate 3 – дійсно великий. Він усуває понад 1000 помилок, збоїв та блокувань. Список виправлень настільки великий, що перевищив ліміт текстових повідомлень у Steam. Дварфи, гноми та напіврослики радіють: їхні поцілунки з іншими стануть менш незграбними.
Список основних виправлень містить спойлери, тож якщо не грали – подумайте, чи варто його читати. Сайт Kotaku зібрав головні зміни з епічно довгого списку, з яким можна ознайомитись на форумі Larian.
Основні моменти
- Лут в тілах має з’являтися без проблем у багатокористувацькій грі
- Ви не можете взаємодіяти із заблокованим інвентарем іншого гравця
- Ви можете допомогти збитим членам групи, не стикаючись зі збоєм «Game Over»на екрані
- Атака NPC, що говорить, після того, як вас збили, тепер ініціює арешт, а не «Game Over».
- Усунено низку збоїв, у тому числі один, пов’язаний зі знищенням снарядів, один, пов’язаний з переходом на тривалий відпочинок у таборі на розділеному екрані, і один у Vulkan API
- Ваш персонаж більше не повинен потрапляти в нескінченну петлю падіння
- Діалогові сповіщення залишатимуться на екрані довше для читабельності
- Більше золота у деяких випадках
- Гравці в режимі дослідника отримають 100% бонусу HP, а не 50%.
- Палиця сили гіганта пагорбів збільшує Силу до 19, а не до 15
- NPC рідше атакуватимуть спіритуальну зброю
Привабливість
- Частковий цереморфоз буде псувати зуби
- Сильні людські жінки та жінки-напіворки зможуть носити варварські обладунки без взуття, при цьому їхні гомілки не стануть невидимими
- Камери сприйматимуть низькорослі раси більш адекватно
Романтика
- Лае’зель не буде злітати та спускатися доки ви обговорюєте побачення
- Астаріон розлучиться з вами, якщо ви не допоможете з квестом Рафаеля
- Романтичні варіанти діалогу Гейла будуть менш двозначними
- Відбувається контакт, коли ви цілуєте Шедоухарт під час її головного діалогу
- Кінець романтичної сцени Шедоухарт не буде тригерити деяких гравців
- Роман з Шедоухарт отримує додаткову анімацію
- Високі персонажі не будуть обрізатися під час обіймів, низьким гравцям легше буде цілуватися
Нагота
- Фільтр скромності коректно застосовується до дракононароджених
- Invoke Duplicity створює одягнену ідентичну копію вашого персонажа
- Деякі лисі та голі трупи культистів у міській каналізації більше не голі
- Табір Мінтари трохи скромніший
- Спідня білизна Lae’zel точніше відображатиме колір
Baldur’s Gate 3 все ще не вийшла на усіх платформах. На PS5 гра з’явиться 6 вересня, версія для Xbox вийде цього року, і у ній не буде розділеного екрана на Series S.
Baldur’s Gate 3 вийде на Xbox X|S цього року, але без спільної гри на одному екрані для S – молодша консоль не «тягне»
Джерело: Kotaku