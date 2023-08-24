Baldur’s Gate 3 вийде на Xbox X|S цього року, але без спільної гри на одному екрані для S – молодша консоль не «тягне»

Larian Studios оголосила, що знайшла спосіб представити Baldur’s Gate 3 гравцям Xbox Series X|S вже цього року. Для цього версію Xbox S позбавлять можливості спільного проходження на єдиному екрані у різних вікнах – слабша консоль просто не «витягує» цей режим.

All improvements will be there, with split-screen coop on Series X. Series S will not feature split-screen coop, but will also include cross-save progression between Steam and Xbox Series. — Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) August 24, 2023

«Надзвичайно радий підтвердити, що після вчорашньої зустрічі з Філом Спенсером ми знайшли рішення, яке дозволяє нам запропонувати Baldur’s Gate 3 гравцям Xbox ще цього року, над чим ми працювали досить довго», — розповів засновник Larian Свен Вінке.

Далі він пояснив рішення: консолі Xbox Series X матимуть функцію розділеного екрана, але її не буде на Xbox S – все інше залишиться. Крім того, між версіями Steam та Xbox Series працюватиме перехресне збереження.

Раніше у Larian казали, що мають проблеми з розробкою версії Baldur’s Gate 3 для Xbox через слабке апаратне забезпечення Series S. Студія намагалася адаптувати кооператив із розділеним екраном для запуску на всіх консолях – Microsoft навіть послала інженерів працювати з Larian над розв’язанням.

Глава Xbox Філ Спенсер наполягав на тому, щоб гра запускалася на обох Xbox та казав, що Microsoft винесе уроки з ситуації навколо Baldur’s Gate 3. Гра стала одним з найпотужніших релізів року, і Microsoft не хотіла її втрачати – це б надало конкурентну перевагу PlayStation. Baldur’s Gate 3 з’явиться на PlayStation 5 вже 6 вересня. На Xbox Series X|S вона також вийде у 2023 році, але дату релізу поки не оголошено.

Джерело: IGN