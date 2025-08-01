Новини Пристрої 01.08.2025 comment views icon

Перший тест Lenovo Legion Go 2 з Ryzen Z2 Extreme: обігнала MSI Claw A8

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Вадим Карпусь

Автор новин

Перший тест Lenovo Legion Go 2 з Ryzen Z2 Extreme: обігнала MSI Claw A8
Lenovo Legion Go 2 з Ryzen Z2 Extreme протестували та розібрали: швидша за MSI Claw A8

У мережі з’явилося нове відео з демонстрацією ще одного прототипу ігрової консолі Lenovo Legion Go 2. Що цікаво, новинка з OLED-дисплеєм не лише готова до ігор, а й уже зараз демонструє вищу продуктивність, ніж аналогічно оснащена портативка MSI Claw A8. І це ще навіть не фінальна версія пристрою.

Про портативну ігрову консоль Lenovo Legion Go 2 вперше заговорили ще на виставці CES 2025 у січні. Минуло вже пів року, а дата виходу комерційної версії досі невідома. Якщо вірити останнім витокам, Lenovo може відкласти старт продажів до вересня. Пристрій стане потужнішою альтернативою компактнішому варіанту Legion Go S (який наразі коштує $649,99).

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Поки фанати чекають, прототипи вже гуляють по руках. Спочатку з’явилися тестові зразки з чипом AMD Ryzen Z2, а тепер нове відео демонструє варіант з процесором Ryzen Z2 Extreme. І саме ця конфігурація приємно здивувала: Legion Go 2 з Extreme-чипом показала кращу продуктивність за MSI Claw A8. Навіть попри те, що обидва пристрої побудовані на однаковій платформі.

У грі Shadow of the Tomb Raider при роздільній здатності 1080p Legion Go 2 видавала у середньому 49 кадрів на секунду — загалом 7710 рендерених кадрів. Судячи з відео, використовували DirectX 12 без генерації додаткових кадрів, а налаштування графіки були на середньому рівні — як і в більшості тестів на Radeon 890M.

Для порівняння: консоль MSI Claw A8 у тих самих умовах видавала 44 кадри на секунду і згенерував 6751 кадр. Це означає, що середній FPS нижчий на 10%, а загальна кількість кадрів — менша на 12,4%.

Ймовірно, причина вищої продуктивності полягає у тому, що у Legion Go 2 краща система охолодження та на 8 ГБ більше оперативної пам’яті. І хоча обидві моделі мають однаковий процесор, Lenovo вдалося вичавити з нього більше — завдяки кращому тепловому контролю й продуманій конструкції.

Отже, ще до свого офіційного виходу на ринок Lenovo Legion Go 2 вже виглядає як серйозний претендент на звання найкращої портативної ігрової консолі з чипами Ryzen Z2.

Джерело: videocardz, notebookcheck, reddit

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