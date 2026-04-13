За всі гроші світу: Lenovo вдруге підвищує ціни на Legion Go 2

Олександр Федоткін

За всі гроші світу: Lenovo вдруге підвищує ціни на Legion Go 2
Через кризу пам’яті, спричинену датацентрами, Lenovo підвищує ціни на портативну консоль Legion Go 2 з 2 ТБ до $2849. 


Випущена минулого року Legion Go 2 з 1 ТБ й процесором AMD Ryzen Z2 APU початково коштувала $1049, а вартість покращеної версії Z2 Extreme складала $1350. Через зростання вартості пам’яті та інших компонентів ціна пристрою зросла до $2 тис. 

Однак на сайті Lenovo з’явилась інформація, що вартість моделі з 2 ТБ підвищиться з $1480 до $2849. Роздрібні мережі все ще продають пристрій за старою ціною. Зокрема, в B&H вказана ціна складає $1850. На Best Buy та Costco вказується, що консолі взагалі не має в наявності. 

Нова ціна позбавляє сенсу придбання Legion Go 2, яка навіть не має по-справжньому флагманських характеристик. Z2 Extreme — дійсно непоганий чип порівняно з Z1E, однак за ті самі гроші можна придбати пристрої з процесорами AMD Strix Halo. Можливо, вони поступатимуться за часом автономної роботи, однак забезпечать значно кращу продуктивність. 


Ноутбук OneXPlayer Apex з процесором Ryzen AI Max+ 395 та 48 ГБ ОЗП продається значно дешевше за $2300. Інша модель з аналогічним APU на 64 ГБ ОЗП та з SSD на 2 ТБ продається за $2799, що також дешевше за Legion Go 2. 

Серед конкурентів консолі ROG Xbox Ally X на 1 ТБ продається за $1000. Звісно, така цінова політика Lenovo робить Legion Go 2 недоступним для широкого загалу. Lenovo Legion Go 2 вийшла 31 жовтня 2025 року. Пристрій оснащений 8,8-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільністю 1920×1200 і частотою оновлення 144 Гц, знімними контролерами Legion TrueStrike та акумулятором місткістю 74 Вт·год.

Раніше ми писали, що Lenovo підняла роздрібні ціни на портативну ігрову консоль Legion Go 2 у Best Buy без будь-якого офіційного оголошення. Legion Go 2 вийшов в Україні за стартовою ціною від 49 999 грн.

Джерело: Tom’s Hardware

arrow left
