AMD представила Ryzen AI Z2 Extreme та Ryzen Z2 A — навіщо ШІ у портативних консолях

Портативні ігрові консолі стають дедалі популярнішими. А для забезпечення таких пристроїв достатнім запасом продуктивності необхідні нові комплектуючі. Після хвилі чуток і витоків AMD нарешті підтвердила оновлення своєї серії чипів Ryzen Z2, які розробляють спеціально для портативних геймерських консолей. На сцену виходять Ryzen AI Z2 Extreme та Ryzen Z2A — саме ці процесори встановлюватимуть у новітні системи ASUS ROG XBOX Ally.

Ryzen AI Z2 Extreme

Ryzen AI Z2 Extreme — це еволюція попереднього чипа Z2 Extreme, тільки тепер з увімкненим модулем NPU. APU на базі Strix Point оснащений нейронним блоком XDNA2 (продуктивність 50 TOPS), який, подібно до серії Ryzen Z1 останнього покоління, раніше був недоступний для ігрового використання. Однак, оскільки штучний інтелект тепер знаходить своє місце в іграх, увімкнення цієї частини виявиться корисним.

В іншому характеристики залишаються незмінними. Чип має 8 ядер з архітектурою Zen5 та 16 ядер GPU з архітектурою RDNA 3.5.

Ryzen Z2A

Другий новачок — Ryzen Z2A. Хоча цей процесор належить до тієї ж серії, насправді заснований на старіших архітектурах. Він, найімовірніше, заснований на вже знайомому чипі Van Gogh, що має 4 ядра Zen2 і 8 графічних блоків RDNA2. Не рекордсмен, але ідеально підходить для більш доступних і автономних геймерських рішень. За характеристиками ця модель ще менш потужна, ніж раніше анонсований Ryzen Z2 Go

AMD наголошує, що ця версія буде енергоефективнішою: TDP тут становить лише 6-20 Вт, на відміну від більш прожерливих 15-35 Вт у старших моделей. Отже, у когось нарешті з’явиться шанс пограти в Witcher 3 у потязі не лише 15 хвилин, а годинку-другу.

AMD поки що не поділилася інформацією про те, якої продуктивності можна очікувати від цих нових чіпів. Додавання нейронного процесора до Ryzen AI Z2 Extreme може призвести до потенційних покращень на основі ШІ, таких як от оптимізація системи, швидша обробка в режимі реального часу чи управління живленням. Також може бути корисним для виробників пристроїв інтегрувати програмне забезпечення та інструменти, які дозволять їм ефективніше налаштовувати продуктивність системи.

Першими носіями нових чипів стануть нові моделі портативних ПК-консолей: ASUS ROG XBOX Ally X (з Ryzen AI Z2 Extreme) та оновлена версія XBOX Ally (з Ryzen Z2A).

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Джерело: videocardz, tomshardware