Новини Ігри 09.06.2024 о 21:50 comment views icon

Перший трейлер Dragon Age: The Veilguard — BioWare показала компаньйонів, гра вийде восени

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Андрій Русанов

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Перший трейлер Dragon Age: The Veilguard — BioWare показала компаньйонів, гра вийде восени

На Xbox Showcase BioWare представила перший трейлер Dragon Age: The Veilguard. Трейлер показав компаньйонів гравця, натякнув на деякі знайомі обличчя та сповістив, що гра вийде восени 2024 року.

Відео, яке триває майже дві хвилини, представляє кількох персонажів, з якими гравці зможуть подорожувати у новій Dragon Age. Серед них Бенара, стрибун через вуаль, яка вистрибує з порталу, але її затягує назад, вартовий Даврін, некромант Еммріх, детектив Неве, вбивця магів Луканіс та мисливець на драконів Тааш.

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BioWare раніше підтвердила, що Dragon Age: The Veilguard буде зосереджена навколо семи компаньйонів, що спонукало до зміни назви гри. Здається, усі компаньйони розкриті в трейлері.

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Крім того, ролик показує два обличчя, які повинні бути знайомі давнім шанувальникам серіалу: Варрік і Лейс Гардінг. Обидва є свого роду ведучими трейлера, це говорить про їхню визначну роль у грі. Варрік вперше був представлений у Dragon Age II як компаньйон Хоука, тоді як Гардінг з’явилася у Dragon Age: Inquisition.

Перший трейлер Dragon Age: The Veilguard — BioWare показала компаньйонів, гра вийде восени

Трейлер оголошує релізне вікно гри — осінь 2024 року. Минуло майже 10 років після виходу Inquisition, тож фанати чекали гру дуже довго.Демонстрація геймплея Dragon Age: The Veilguard відбудеться 11 червня.

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