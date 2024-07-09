Перший трейлер серіалу Тайки Вайтіті «Бандити часу» із Фібі з «Друзів» у головній ролі

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Вийшов перший трейлер серіалу режисера Тайки Вайтіті «Бандити часу» (Time Bandits), створеного для Apple TV+. Головну роль грає Ліза Кудров, відома багатьом як Фібі із серіалу «Друзі».

Згідно з офіційним синопсисом, глядачів чекає «непередбачувана подорож у часі та просторі з групою розбійників та їхнім новим новачком: 11-річним любителем історії на ім’я Кевін. Разом вони вирушають у захопливу подорож, щоб врятувати батьків хлопчика та весь світ».

У короткому трейлері Кевін (Кел-Ел Так) відкриває свою шафу та переходить в інший момент часу, де натрапляє на Пенелопу (Ліза Кудров) тагрупу її бандитів. Серіал, створений тайкою Вайтіті, Джермейн Клементом та Ієном Моррісом, заснований на однойменному культовому класичному фільмі Террі Ґілліама 1981 року. Усі троє написали перші два епізоди, а Вайтіті став режисером обох.

До акторського складу увійшли Чарлін Ї, Роджер Жан Нсенгіюмва, Рун Темте, Рейчел Хаус, Метт Кінг, Джордж Гудвардас та Зої Вентура, а Вайтіті та Клемент зіграли Верховну Істоту та Чисте Зло, відповідно.

«Бандити часу» має вийти на Apple TV+ у середу, 24 липня 2024 року, з першими двома епізодами. Дві серії виходитимуть щоп’ятниці до 21 серпня.

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Джерело: GamesRadar

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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