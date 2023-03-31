«Це ускладнює життя акторів». Дженніфер Еністон про критику «Друзів» та заборонені «образливі» теми в сучасній комедії

З нагоди дебюту на Netflix фільму «Загадкове вбивство 2» Дженніфер Еністон поділилася своїми думками з приводу нинішнього стану комедії та того, що нині можна вважати/не вважати смішним.

«Фільми еволюціонували. Тепер в них складніше грати, оскільки ми маємо бути дуже обережними. Це ускладнює комікам роботу. Краса комедії полягає в тому, що ми висміюємо себе та життя», — сказала зірка «Друзів» французькому інформаційному агентству AFP.

Мова йшла про те, щоб пояснити людям, наскільки вони смішні.

«А тепер нам не дозволено цього робити», – каже Еністон.

Акторка згадала, що нині багато людей переглядають серії «Друзів» і знаходять образливі речі у шоу. Ситком про групу з шести друзів, що живуть у Нью-Йорку, у минулому мав мільйони прихильників та отримав величезну кількість нагород («Еммі» та «Золотий глобус») – а нині його часто критикують за переважно білих акторів та сценарій, наближений до фантастичного, де середньостатистична американська молодь може дозволити собі квартири на Манхеттені.

Сама співавторка шоу Марта Кауфман минулого року згадувала про «брак різноманітності» як перед камерою, так і поза нею, і критикувала свою участь в цьому.

«Після того, що трапилося з Джорджем Флойдом, я почала боротися із тим, що піддавалася системному расизму. Хоча сама цього ніколи не помічала. Я аналізувала свою участь у цьому і зрозуміла, що маю змінити курс», – каже Кауфман.

Сценаристка та продюсерка пообіцяла, що відтепер у кожній постановці буде свідомо наймати акторів та авторів з різноманітними відтінками шкіри.

«Друзі все ще дуже, дуже гомофобні»

«Друзі» транслювалися з 1994 по 2004 рік. Це один із найприбутковіших ситкомів, який коли-небудь створювався – він заробив $1,4 мільярда з моменту свого дебюту.

Нині часто звертають увагу на те, що чоловічі персонажі у серіалі виявляли зневагу до ЛГБТК+ людей. Видання Out згадує неприязнь Чендлера (Меттью Перрі) до свого батька-трансгендера (Кетлін Тернер) і Росса (Девід Швіммер), який був незадоволений тим, що його син грає з лялькою або наполягав на тому, що няня-чоловік – це «гей».

В Out зауважують, що чи не кожен момент за участю ЛГБТК+ в шоу «використовується для гумору». Також зазначено, що в серіалі перетворюють поняття «гей-паніки» Гомосексуальна паніка (також гей-паніка) – термін, вперше вжитий психіатром Едвардом Дж. Кемпфом в 1920 році, і описує гострий реактивний психоз – страх того, що інші виявлять нібито наявну у людини гомосексуальність. на дешевий сміх – у момент, коли Джої (Метт Леблан) та Росс заснули разом на дивані.

«Були речі, які ніколи не були навмисними, і інші… Ну, ми повинні були продумати все до кінця, але я не думаю, що тоді була така чутливість, як зараз», – каже Еністон.

Джерело: Deadline