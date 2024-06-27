«Повільні коні» / Slow Horses від Apple TV+ — перший погляд на продовження шпигунського серіалу з Ґері Олдменом (прем’єра 4 вересня)

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Apple TV+ опублікувала перші зображення четвертого сезону серіалу «Повільні коні» та поділилась датою прем’єри.

Четвертий сезон адаптує четвертий роман серії «Slough House» Міка Геррона.

Ґері Олдмен знову постає у ролі ватажка відділу шпигунів «Слау-хаус» Джексона Лемба, також до серіалу повертаються Крістін Скотт Томас, Джек Лоуден, Саскія Рівз, Розалінд Елеазар, Крістофер Чанг, Еймі-Фіон Едвардс, Кадіфф Кірван і Джонатан Прайс. Серед новачків — Г’юго Вівінг, Джоанна Скенлан, Рут Бредлі, Том Брук і Джеймс Калліс.

Керує четвертим сезоном режисер Адам Рендалл («Я тебе бачу»).

Згідно із синопсисом четвертий сезон відкриється «несподіваним бомбардуванням, яке підриває особисті таємниці, розхитуючи й без того нестабільні основи Слау-хаус».

Четвертий сезон серіалу «Повільні коні» дебютує на Apple TV+ 4 вересня із двома епізодами — нові виходитимуть щосереди до жовтня.

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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