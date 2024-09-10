Перший тизер мультфільму «Наша Файта»: закарпатська комедія для дорослих від творців «Мавки»

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Студія Animagrad спільно з ужгородською студією «Наша Файта» розпочали роботу над повнометражним анімаційним фільмом для дорослої аудиторії та представили перший тизер проєкту.

Креативним продюсером проєкту виступив режисер Антоніо Лукіч («Мої думки тихі», «Люксембург, Люксембург»).

«Наша Файта» — це майбутній 2D-мультфільм, ідея якого виникла на основі однойменного YouTube-проєкту. Сюжет розгортається навколо 30-річного невдахи Сергія Пунька, який через помилку ангела смерті — кота Мікі — опиняється на небесах. Щоби повернутися до життя, герой мусить знайти хоча б одну небайдужу до нього людину. Пошуки приводять Сергія на фронт, у підрозділ «Чопські пірати», де розгортається історія про любов, дружбу, війну та зраду.

Тизер

Фільм орієнтований на підлітків та молодих дорослих. Він торкається тем самоідентифікації, пошуку сенсу життя та відчуття приналежності. За жанром це комедія з елементами притчі, яка розповідає про перетворення невдахи на героя.

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Автори проєкту — ужгородці Михайло Карпенко, Павло Мандзич та Іван Бонь — нові голоси в українській кіноіндустрії. Режисером став Костянтин Федоров, а артдиректором — Крістіан Коскінен, обидва з досвідом роботи над «Мавкою».

Розробка сценарію та персонажів розпочалася навесні. До проєкту також долучилася німецька анімаційна студія Telescop. Наразі продюсери шукають фінансування для подальшого виробництва як в Україні, так і за кордоном.

Творці планують широкий кінопрокат в Україні, а також вихід на телебаченні та цифрових платформах.

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