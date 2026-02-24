Перший у світі оптоволоконний кабель почали діставати з дна океану

Фото: Wired

Кабель TAT-8, який сягає на 6 тисяч км по океанському дну, прослужив довгі 14 років і на момент запуску фактично здійснив “революцію” в комунікаціях.





TAT-8 був запущений у 1988 році консорціумом компаній на чолі з AT&T, France Telecom й British Telecom. Вартість проєкту оцінювалась у $335 млн.Це восьмий прокладений трансатлантичним комунікаційний кабель і перша трансатлантична кабельна система, в якій використовувалась оптоволоконна лінія, що стало свого роду революцією в телекомунікаціях.

Система мала два робочих волокна і одне резервне: сигнал на кожному модулював 295,6 Мбіт/с (20 Мбіт/с трафіку) і повністю відтворювався в ретрансляторах, розташованих на відстані в 40 км одне від одного. У 2002 році кабель вивели з експлуатації через пошкодження, надто важкі для ремонту. Він серед іншого не мав захисту від акул, що виправили вже в наступних поколіннях систем, зокрема кабелі PTAT-1.

Торік компанія Subsea Environmental Services (одна з трьох у світі, що надають подібні послуги) взялась дістати кабель з океану для переробки. Зазвичай кабельні компанії можуть відновити системи після виводу з експлуатації, чи використати списані для нових проєктів, як от наукових досліджень чи військових цілей — однак переважна більшість з понад 2 млн км все ще лишаються на морському дні. Хоча насправді місце необхідне для прокладки нових, аби не порушувати нові ділянки, тоді як на старих системах можна непогано заробити, якщо знати як це зробити.





Для підняття TAT-8 на поверхню Subsea Environmental Services використовує дизель-електричний корабель MV Maasvliet і команду з 14 людей. Станом на серпень в португальський порт Лейшойш вже доставлено понад 1012 км кабелю.

Далі кабель транспортують у Південну Африку, де компанія Mertech Marine розбере його на сталь, мідь та два типи поліетилену. Останні відправлять далі на переробку.

Нагадаємо, раніше Google почала будувати перший підводний оптоволоконний кабель, який напряму з’єднає Африку з Австралією, аби зміцнити доступ до інтернету в одній із найменш зв’язаних частин світу. Кабель під назвою Umoja слідує за кабелем Google Equiano, який з’єднує Африку з Європою.

Джерело: Wired