banner
Новини Технології 24.02.2026 comment views icon

Перший у світі оптоволоконний кабель почали діставати з дна океану

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Перший у світі оптоволоконний кабель почали діставати з дна океану
Фото: Wired

Кабель TAT-8, який сягає на 6 тисяч км по океанському дну, прослужив довгі 14 років і на момент запуску фактично здійснив “революцію” в комунікаціях.


TAT-8 був запущений у 1988 році консорціумом компаній на чолі з AT&T, France Telecom й British Telecom. Вартість проєкту оцінювалась у $335 млн.Це восьмий прокладений трансатлантичним комунікаційний кабель і перша трансатлантична кабельна система, в якій використовувалась оптоволоконна лінія, що стало свого роду революцією в телекомунікаціях.

Система мала два робочих волокна і одне резервне: сигнал на кожному модулював 295,6 Мбіт/с (20 Мбіт/с трафіку) і повністю відтворювався в ретрансляторах, розташованих на відстані в 40 км одне від одного. У 2002 році кабель вивели з експлуатації через пошкодження, надто важкі для ремонту. Він серед іншого не мав захисту від акул, що виправили вже в наступних поколіннях систем, зокрема кабелі PTAT-1.

Торік компанія Subsea Environmental Services (одна з трьох у світі, що надають подібні послуги) взялась дістати кабель з океану для переробки. Зазвичай кабельні компанії можуть відновити системи після виводу з експлуатації, чи використати списані для нових проєктів, як от наукових досліджень чи військових цілей — однак переважна більшість з понад 2 млн км все ще лишаються на морському дні. Хоча насправді місце необхідне для прокладки нових, аби не порушувати нові ділянки, тоді як на старих системах можна непогано заробити, якщо знати як це зробити.


Перший у світі оптоволоконний кабель почали діставати з дна океану
Кабельні з’єднання TAT-8 на палубі MV Maasvliet. Фото: Фіона Маррон, Wired

Для підняття TAT-8 на поверхню Subsea Environmental Services використовує дизель-електричний корабель MV Maasvliet і команду з 14 людей. Станом на серпень в португальський порт Лейшойш вже доставлено понад 1012 км кабелю.

Перший у світі оптоволоконний кабель почали діставати з дна океану
Один із п’яти кабельних резервуарів на кораблі. Фото: Фіона Маррон, Wired

Далі кабель транспортують у Південну Африку, де компанія Mertech Marine розбере його на сталь, мідь та два типи поліетилену. Останні відправлять далі на переробку.

Перший у світі оптоволоконний кабель почали діставати з дна океану
MV Maasvliet пришвартувався в Португалії для розвантаження вилученого кабелю. Фото: Фіона Маррон, Wired

Нагадаємо, раніше Google почала будувати перший підводний оптоволоконний кабель, який напряму з’єднає Африку з Австралією, аби зміцнити доступ до інтернету в одній із найменш зв’язаних частин світу. Кабель під назвою Umoja слідує за кабелем Google Equiano, який з’єднує Африку з Європою.

Американські ВПС вперше в історії доставили ядерний реактор “повітрям”

Джерело: Wired

Популярні новини

arrow left
arrow right
"Укрзалізниця" запускає в поїздах платний Wi-Fi на Starlink
У Франції забороняють соцмережі до 15 років і телефони у школах — парламент був майже одностайний
Forbes: Власник "Київстар" подав заявку на об'єднання вежового бізнесу з Vodafone (оновлено)
"Київстар" обійшов Vodafone та lifecell за швидкістю мобільного інтернету: 40,85 Мбіт/с зі зростанням на 13% за рік
"Київстар" оновить тарифи домашнього інтернету з 6 січня: що зміниться?
Назад у 1995-й: Opera Rewind нагадає, якими були улюблені інтернет-меми 30 років тому
"Угода загрожує безпеці нацзв'язку": в lifecell відповіли на спроби "Київстар" та Vodafone об'єднати баштовий бізнес
Китайська квантова стіна: створено першу у світі мережу з "абсолютним" захистом
"Витримують контейнер вагою 15,6 т": нові чипи мають щільність 100 тис. транзисторів на сантиметр
Всі “Пункти незламності” отримають xPON або Starlink, — постанова уряду
В Steam запустили перший у 2026 році "Фестиваль новинок": сотні демо безплатні на 7 днів
Від HDMI до USB-C PD. Чому варто звернути увагу на універсальний адаптер 7-in-1 від бренду Satechi
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати