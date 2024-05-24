Google будує інтернет-кабель, який пройде Африкою і з’єднає її з Австралією

Google будує перший підводний оптоволоконний кабель, який напряму з’єднає Африку з Австралією, допомагаючи зміцнити доступ до Інтернету в одній із найменш зв’язаних частин світу. Кабель під назвою Umoja слідує за кабелем Google Equiano, який з’єднує Африку з Європою.

Нова лінія розпочнеться в Кенії та пройде по суші через Уганду, Руанду, Конго, Замбію, Зімбабве та Південну Африку, а потім перетне океан до Австралії, повідомила компанія в блозі в четвер. Нова інфраструктура покращить покриття на континенті, який цього року постраждав від пошкоджених кабелів. Зараз наявності відносно мало підводних сполучень з Африкою та обмежена наземна інфраструктура, що ускладнює перенаправлення трафіку.

Цього тижня президент США Джо Байден та президент Кенії Вільям Руто зустрінуться у Вашингтоні під час державного візиту, метою якого є поглиблення зв’язків США з Африкою. Континент стає новою ареною глобальної конкуренції за вплив, коли йдеться про технології та зв’язок. Цього тижня Microsoft заявила, що планує побудувати в Кенії геотермальний центр обробки даних вартістю $1 млрд як частину багаторічного плану значного збільшення потужностей хмарних обчислень у Східній Африці.

«Доступ до новітніх технологій, що підтримується надійною та стійкою цифровою інфраструктурою, має вирішальне значення для зростання економічних можливостей. Це важливий момент для шляху цифрової трансформації Кенії», — каже Мег Вітмен, посол США в Кенії та колишній виконавчий директор e-Bay.

Наземний шлях Umoja був побудований у співпраці з Liquid Technologies, щоб сформувати високомасштабований маршрут через Африку, включаючи точки доступу, які дозволять іншим країнам скористатися перевагами мережі.

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Джерело: Bloomberg

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