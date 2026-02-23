Американські ВПС вперше в історії доставили ядерний реактор “повітрям”

ВПС США

Вперше у світі транспортні літаки Пентагону C-17 Globemaster III доставили малий модульний реактор потужністю 5 МВт з авіабази ВПС США Марч у Каліфорнії на авіабазу Хілл у штаті Юта.





У рамках програми “Янус” 15 лютого було проведено операцію “Віндлорд” за участю трьох C-17 з 8 модулями мікрореактора нового покоління Ward250 на борту. Модулі упакували у контейнери та завантажили на піддони для швидкого розгортання. Операцію проводило 62 авіакрило, єдиний підрозділ ВПС США, ліцензований на транспортування ядерної зброї. Було продемонстровано, що ядерний реактор можна транспортувати літаками, подібно до будь-якого іншого рухомого об’єкту та доставляти у віддалені місця за наявності злітно-посадкової смуги довжиною 1000 м.

Доставлений літаками реактор зберуть, заправлять та запустять у роботу у рекордно короткі терміни. Запуск цього Ward250 очікується 4 липня цього року, відповідно до президентського наказу № 14301. Хоча до цього здійснювались спроби транспортувати ядерний реактор літаками, це вперше, коли готовий Ward250 був доставлений у рамках повторюваного, орієнтованого на комерційне використання логістичного ланцюга, призначеного для оперативного військового та промислового використання. Програма “Янус” покликана забезпечити висхідну потребу американських військових у надійних джерелах електроенергії як у віддалених, так і у звичайних районах.

На деяких військових базах, як от на Алясці, спостерігаються довгі, складні та витратні ланцюги поставок палива та електроенергії. До того ж внутрішня електромережа США старіє та стає все менш надійною. Нещодавні розпорядження штатів та федерального уряду, що вимагають покладатись на вітрову та сонячну енергію, ще більше ускладнили доступ до електрики, особливо за сурових погодних умов.





Програма “Янус” спрямована на швидке розгортання малих модульних реакторів там, де це необхідно як для військових цілей, так і для ліквідації наслідків стихійних лих. Це допомагатиме підтримувати військові бази у повністю робочому стані та просуватиме технології, що прискорять відродження атомної енергетики США.

Мініреактор Ward250, побудований компанією Valar Atomics, являє високотемпературний газоохолоджуваний реактор, що працює на триструктурно-ізотропному ядерному паливі. Це гранули високозбагаченого урану розміром з насіння. Ці гранули, збагачені від 5% до 20%, вкриті шарами вуглецю та керамічних матеріалів та мають форму кульок. Вони подаються у реактор через бункер та в ході протікання ядерної реакції охолоджуються гелієм до робочої температури 750 °C. Ядерна реакція є саморегульованою, а охолодження значною мірою пасивне, що забезпечує системі суттєвий запас безпеки.

Раніше ITC повідомляв, що Британія будує першу атомну електростанцію з малим модульним реактором. Водночас у у дослідженні американських науковців з Мічиганського університету стверджується, що новий фізичний алгоритм відкриває шлях до створення ядерних мікрореакторів, здатних автономно регулювати вихідну потужність залежно від потреби.

