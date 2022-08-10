Петиція про легалізацію еротики та порно зібрала 25 000 необхідних підписів. Тепер її має розглянути Зеленський

Петиція до президента України про легалізацію еротики та порно за місяць набрала понад 25 тис. підписів. Тепер її обов’язково має розглянути Президент України.

На момент публікації цього допису її підписали 25 112 осіб, хоча лишається ще аж 56 днів до завершення терміну збору підписів. Петицію зареєстрували на сайті Офісу президента 4 липня 2022 року. Її автор — Тарас Сіромський.

Автор петиції обурюється, що в Україні на відміну від багатьох розвинутих західних країн досі діє середньовікова заборона на порнографічну діяльність, а закон, що встановлює кримінальну відповідальність за порнографію, приймався з міжнародними зауваженням, що він порушує свободу слова. До того ж він не враховує роль еротики у сучасному мистецтві та економіці.

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«Даний закон не має жодного сенсу, адже усі, хто хоче зніматись у порно — може виїхати за кордон і підіймати економіку іншим державам. Відповідно, він лише шкодить економіці й правам людини в Україні. А суди за його порушення нагадують середньовіччя, що бентежить українців і шокує іноземців» Тарас Сіромський, автор петиції про легалізацію еротики та порнографії в Україні

Тарас Сіромський також згадує про численні зловживання з боку правоохоронців, коли дівчат засуджували саме за еротику по статтях порнографії. Власне, можна пригадати нещодавній резонансний випадок — на Полтавщині харків’янку засудили до трьох років умовно й 12 356 грн штрафу за розповсюдження нюдсів в Telegram. І це тоді, коли існує активістський рух «Теронліфанс», які на відвертих фото збирають гроші для ЗСУ та волонтерів. Водночас відомо про численні випадки, коли правоохоронці за гроші платників податків проводять закупки порнографічного матеріалу для пошуку таких «злочинців» з OnlyFans. І водночас Гетманцев вихваляється надходженням до бюджету сотень тисяч доларів податків від того ж OnlyFans.

Так, це досить сюрреалістично-абсурдна ситуація, тож ми сподіваємося, що Президент не просто відреагує на петицію, а доручить виправити цю несправедливість, і вже незабаром порнографія буде декриміналізована та виведена з тіні.

Минулого тижня Зеленський відповів на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів, яка раніше зібрала необхідні 25 тис. підписів. Президент зауважив, що Конституцію під час війни змінити не можна, однак уряд «напрацьовує» варіанти рішень стосовно легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства та «вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина».