Photoshop для Android з ШІ та шарами: Adobe відкрила бета-тест

У більшості випадків мобільні фоторедактори на Android обмежуються простими фільтрами й обрізанням. Цього достатньо для переважної більшості користувачів. Але власникам пристроїв з великими екранами (планшетів чи Chromebook) може хотітися більшого. І ось тепер справжній Photoshop офіційно прийшов на Android. Так, не Express, не Touch, не черговий напівфункціональний експеримент, а майже повноцінний «Фотошоп». І поки що — безкоштовний.

У мобільному Photoshop для Android є більшість ключових інструментів, знайомих із настільної версії: маски, клонуючий штамп, робота з шарами, трансформації, кадрування й навіть низка інструментів на основі генеративного ШІ. Інтерфейс на перший погляд здається мінімалістичним, але варто почати працювати з шарами чи виділеннями — й одразу з’являються потрібні інструменти.

Одним із головних акцентів мобільного застосунку стали генеративні можливості на основі ШІ. Ви можете автоматично виділяти об’єкти, видаляти елементи з кадру, замінювати фони або додавати щось нове за текстовим запитом. Це працює так само, як і на комп’ютері, бо обробка відбувається через той самий хмарний сервіс Adobe. І хоча рік тому це здавалося б революцією для мобільного застосунку, сьогодні конкуренти, як-от Magic Editor від Google, вже теж не пасуть задніх.

Це вже третя (а може й четверта, залежно від того, як рахувати) спроба Adobe перенести Photoshop на смартфони. Цього разу — найвдаліша. Новий застосунок набагато потужніший за спрощений Photoshop Express чи древній Photoshop Touch, який Adobe прибрала з магазинів вже багато років тому. Якщо ви не дуже впевнено почуваєтеся в «Фотошопі», в застосунку є вбудовані навчальні матеріали — просто натисніть на піктограму лампочки.

Звісно, очікувати від мобільної версії абсолютно всіх функцій настільного Photoshop було б надто оптимістично. Наприклад, фільтрів поки що немає зовсім, кадрувати можна лише за співвідношенням сторін (а не пікселями), а контекстне заповнення — «у розробці». Найдратівливіше, мабуть, інше: щоб користуватись застосунком, обов’язковий вхід в акаунт. Хоча це цілком передбачувано, з огляду на майбутню монетизацію.

Adobe ще не розкрила, як виглядатиме платна модель. Якщо вона буде схожою на мобільний Lightroom, базові функції залишаться безкоштовними, а от генеративні інструменти, які потребують ресурсів, найімовірніше, «переїдуть» за підпискою Creative Cloud. А це — від $20 на місяць (і так, ціну нещодавно підняли). Зате в підписку входить і настільний Photoshop, і Lightroom.

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Також незрозуміло, скільки триватиме безкоштовна бета. Якщо хочете спробувати мобільний Photoshop для Android — не зволікайте. Застосунок уже доступний у Google Play (раніше цього року також вийшла версія для iPhone). Програма працює на більшості сучасних смартфонів з Android 11 або новішим і щонайменше 6 ГБ оперативної пам’яті (рекомендовано — 8 ГБ). Застосунок займає близько 600 МБ пам’яті.

Джерело: arstechnica