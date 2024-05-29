Acer анонсувала Chromebook Plus Spin 714 зі штучним інтелектом Google

На додачу до Chromebook для бізнесу компанія Acer також анонсувала ноутбук-трансформер Chromebook Plus Spin 714, призначений для творчості та співпраці. Ця модель отримала вбудовані функції штучного інтелекту Google.

Так, новинка пропонує покращені ШІ відеоконференції, функції для підвищення простоти використання, як-от синхронізація файлів, Gemini в Google Docs, Sheets, Slides та Gmail. Також згадується функція «допоможи мені написати», доступна лише клацанням правою кнопкою миші, покращені можливості редагування фотографій Google Photos Magic Editor. Додатково зазначається, що ноутбук пропонує можливості керування для бізнесу та закладів освіти за допомогою Chrome Enterprise Upgrade і Chrome Education Upgrade.

Acer Chromebook Plus Spin 714 оснащений 14-дюймовим сенсорним дисплеєм з роздільною здатністю WUXGA (1920×1200 пікселів) та антимікробним склом Gorilla Glass. Співвідношення екрана до корпуса становить 86,5%, а максимальна яскравість – 350 ніт. Дисплей забезпечує охоплення 100% колірної гами sRGB. Заявлена підтримка стилуса Active Stylus, а в корпусі є відділення для його зберігання.

Конфігурація може включати процесор Intel Core до моделі Ultra 7, до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 та накопичувач місткістю до 512 ГБ. За безпеку відповідають чип Titan C2 та пристрої для зчитування відбитків пальців. Acer Chromebook Plus Spin 714 містить QHD (1440p) вебкамеру з функціями ШІ, модулі Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.1, а також провідні інтерфейси HDMI 2.0, два USB Type-C з підтримкою Thunderbolt 4 та роз’єм USB Type-A. Акумулятор забезпечує автономність «протягом всього дня». Пристрій виконаний в алюмінієвому корпусі, сертифікований MIL-STD 810, має товщину 18,05 мм та вагу 1,46 кг.