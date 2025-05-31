Планшет Xiaomi Redmi Pad 2 засвітився в Європі: 11-дюймовий 2.5K-екран та ціна від €199

Планшет Xiaomi Redmi Pad 2

Як очікується, незабаром Xiaomi представить до уваги своїх шанувальників новий доступний планшет Redmi Pad 2. Це буде наступник моделі Redmi Pad, що вийшла на ринок ще у 2022 році (хоча минулого року світ побачив компактний Redmi Pad SE 8.7). За цей час оригінальна версія вже встигла застаріти, тож час випуску планшета нового покоління вже давно настав.

Отже, після майже трирічної паузи наступник першого покоління нарешті з’явився в європейських каталогах рітейлерів (у Франції, Німеччині, Бельгії). Хоча офіційного анонса ще досі не було. Redmi Pad 2 не просто осучаснився, планшет отримав значно потужніші характеристики — особливо в старшій версії з LTE.

Новий Xiaomi Redmi Pad 2 отримав 11-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2.5K, частотою оновлення 90 Гц і піковою яскравістю 600 ніт. Усередині планшета розмістився процесор MediaTek Helio G100. Його має бути достатньо як для базових задач, як от перегляд контенту чи серфінг, так і для запуску ігор на низьких та середніх налаштуваннях якості графіки. Базова версія пропонує підтримку Wi-Fi, 4 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ накопичувача. Якщо цього комусь буде замало, можна обрати версію з підтримкою 4G, наявністю 8 ГБ ОЗП та вбудованого сховища місткістю 256 ГБ.

Оскільки планшет бюджетний, камери будуть скромні: 8 Мп основна та 5 Мп фронтальна. Живлення забезпечує акумулятор місткістю 9000 мА·год. Планшет підтримує дротову зарядку потужністю 18 Вт. Але, як це вже стало звичкою, зарядного пристрою в комплекті для Європи не буде. Розміри новинки становлять 254,58×166,04×7,74 мм, а вага ─ 504 г. Пристрій працює під управлінням HyperOS 2.0 на базі Android 15. Хоча надалі Xiaomi, Oppo, Vivo та OnePlus планують позбавитися американських сервісів.

Планшет Xiaomi Redmi Pad 2в магазинах Європи засвітився за ціною €199 за базову Wi-Fi-версію (4+128 ГБ пам’яті), а покращена модель з 4G (8+256 ГБ пам’яті) коштує €299. На вибір будуть два кольори: м’ятно-зелений та чорно-сірий. Офіційну презентацію та старт продажів варто очікувати вже найближчим часом.

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Джерело: gsmarena