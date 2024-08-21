Пітер Моліньє представив гру Masters of Albion та її трейлер — не той Альбіон, що в Fable

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Пітер Моліньє повернувся з новою грою про богів Masters of Albion, про яку він розповів на Gamescom 2024. Так, Альбіон — це світ Fable, на яку в Моліньє немає прав.

Серія ігор Fable розроблялася британською студією Lionhead до того, як Microsoft закрила її у 2016 році. Зараз Microsoft працює над абсолютно новою грою Fable, яка розробляється Playground, виробником Forza Horizon. Отже, Masters of Albion — це гра Fable? Моліньє розповідає:

«Альбіон — це стара англійська назва Англії, Уельсу та Корнуоллу. І я думаю, що це дійсно цікавий світ. Це цікавий всесвіт, якого Fable торкнувся, і я дійсно думаю, що Альбіон у Masters of Albion, він розширює це, але насправді це не Fable 5 чи щось подібне. Але якщо ви грали у Fable, то Masters of Albion точно вам будуть знайомі. Однією з речей, які ми отримали, і ми дуже хотіли досягти, був гумор. Я думаю, що в іграх Fable мова йде не стільки про те, щоб розповідати веселощі, а про те, щоб дати вам, гравцеві, можливість робити смішні речі. І ми маємо це в Masters of Albion в абсолютних піках. Я думаю, ми справді впораємося з цим. Зі своїм героєм можна багато чого робити, і це дуже смішно. Деякі з них можуть бути дуже жорстокими, інші можуть бути дуже добрими. Ви можете багато зробити своєю рукою, яка може бути як доброю, так і жорстокою. І мені дуже подобаються деталі, в які ми можемо заглиблюватися».

На запитання, чи є Альбіон у Masters of Albion тим Альбіоном, який гравці досліджували в іграх Fable, Моліньє відповів:

«Так, так. Дія Fable відбувалася на Альбіоні, і Masters of Albion теж на Альбіоні».

Але як? Ймовірно, Microsoft може заперечити, якщо Masters of Albion відбуватимуться в Альбіоні з Fable? Моліньє каже, що Альбіон як місце дії нікому не належить.

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«Альбіон — це все одно, що сказати, що якщо ви поставите гру в Америці, ви не зможете встановити жодну іншу гру в Америці. Тож Альбіон не може бути захищений авторським правом. Це назва для Англії та Уельсу, і ось як ми стикаємося з цим», — сказав він.

Тож схоже, що Альбіон у грі — це не зовсім той Альбіон.

Masters of Albion описана як гра про богів із відкритим світом, яка, безперечно, має кілька натяків на минулі роботи Моліньє — велетенська рука, якою керує гравець, є прямим нагадуванням про Black and White. Керуйте містом і будуйте його, створюйте якесь незвичайне спорядження, як-от хлібний меч, управляйте будь-яким персонажем та відбивайтеся від «жахів Альбіону».

Пітер Моліньє залишив Lionhead у 2012 році, після завершення Fable: The Journey, щоб працювати в новій студії 22cans. Існує сторінка Masters of Albion у Steam, але перелік платформ та дата виходу невідомі.

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Джерела: IGN, GamesRadar

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