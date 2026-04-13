Альбіон чекає вчасно: Playground Games спростували чутки про перенесення Fable

Playground Games офіційно підтвердили, що реліз Fable заплановано на осінь 2026 року. Чутки про перенесення гри на 2027 рік виявилися фейком.
Останні кілька днів мережею ширилися тривожні чутки про те, що довгоочікуване повернення серії Fable може затриматися. Інсайдери припускали, що Microsoft планує внутрішнє перенесення гри на кінець 2026-го або навіть на 2027 рік, щоб уникнути прямого зіткнення з Grand Theft Auto VI. Проте розробники з Playground Games вирішили не мовчати та швидко заспокоїли фанатів.


Офіційна відповідь з’явилася на сторінці Fable у X (Twitter) 13 квітня 2026 року. У відповідь на повідомлення відданого фаната, команда чітко зазначила: “Раді вітати вас в Альбіоні восени 2026 року”. Це коротке повідомлення поставило крапку в дискусіях про можливу затримку розробки, підтвердивши актуальність попередньо оголошеного вікна релізу.

Пост від розробників, у якому вони спростовують чутки про перенесення Fable / X
Нагадаємо, що нова Fable є повним перезапуском франшизи, над яким Playground Games працює вже кілька років. Гра обіцяє зберегти фірмовий британський гумор, систему морального вибору та відкритий світ, але на абсолютно новому технічному рівні. Проєкт створюється на базі рушія ForzaTech, що вже викликало чимало суперечок щодо того, чи зможуть розробники перенести механіки RPG у “двигун” для перегонів.

Попри підтверджену дату, експерти зазначають, що осінь 2026 року буде надзвичайно “тісною” для ігрової індустрії. Окрім GTA VI, на цей період заплановано вихід кількох інших великих тайтлів. Проте рішення Microsoft випустити гру одночасно на PC, Xbox Series X|S та PlayStation 5 свідчить про великі сподівання на проєкт та бажання охопити максимальну аудиторію з першого дня.


Наразі фанати чекають на велику презентацію геймплею, яка має відбутися на Xbox Games Showcase у червні. Очікується, що саме там Playground Games нарешті розкриють точну дату виходу та детально покажуть систему кастомізації персонажа, яка була одним із головних запитів спільноти після перших трейлерів.

