Трейлер нової Fable від Playground Games — «довгобуд» вийде у 2025 році

На Xbox Showcase у рамках Summer Game Fest 2024 Microsoft показала другий трейлер перезавантаження Fable від Playground Games. Цього разу назвали вікно виходу «довгобуду» — Fable вийде у 2025. Обидві компанії все ще розкривають небагато деталей про гру

Нова Fable, яка розробляється студією, що стоїть за серією Forza Horizon була вперше оголошена ще у 2020 році. Тоді говорили про відродження серії фентезійних рольових ігор як про «новий початок». Перезавантаження є першою основною грою серії після Fable 3 2010 року.

У новому трейлері показали героя на пенсії, який стверджує, що був найбільшим шукачем пригод Альбіону. Він допоміг навчати нового головного героя майбутньої RPG. У відео можна бачити натяки на ігровий процес.

«Що означає бути героєм? У торішньому трейлері на це питання відповів Дейв, садівник, який перетворився на гіганта. Цього року ми отримуємо набагато похмуріший образ від Гемфрі, якого грає британський комедійний актор Метт Кінг. Гемфрі колись був найбільшим Героєм Альбіону, але дні слави давно минули. У Fable Гемфрі буде змушений піти на пенсію у той час, коли таємнича особа з його минулого загрожує самому існуванню Альбіону», — Xbox Wired.

Fable вийде на Xbox Series X|S, ПК, у Steam та у Xbox Game Pass. Xbox Game Studios покладає на гру велику надію.

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Джерела: IGN, Kotaku