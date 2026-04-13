Новини Ігри 13.04.2026

У затінку гіганта: реліз нової Fable можуть перенести через вихід GTA 6

За інформацією інсайдера Джеффа Грабба, вихід оновленої версії гри "Fable" від Playground може бути перенесено на 2027 рік через випуск "Grand Theft Auto 6" від Rockstar / Wccftech
Microsoft розглядає можливість перенесення перезапуску Fable на 2027 рік. Головною причиною називають небажання конкурувати з Grand Theft Auto 6, яка може затьмарити всі інші ігрові релізи.


Очікуваний перезапуск культової серії Fable від студії Playground Games може затриматися на шляху до гравців. Згідно з повідомленням видання Wccftech, Microsoft серйозно оцінює ризики виходу гри у занадто завантажений період.

Основною перешкодою став анонс та ймовірне вікно виходу Grand Theft Auto 6 від Rockstar Games. Аналітики стверджують, що видавці намагаються максимально дистанціювати свої великі проєкти від релізу “найбажанішої гри десятиліття”.

Ситуація з GTA 6 змушує всю індустрію переглядати свої плани. Вихід такого масштабного тайтла зазвичай супроводжується величезною увагою преси та геймерів, що залишає мало шансів іншим іграм на успішний старт.


Для Xbox перенесення Fable на 2027 рік може стати стратегічним кроком. Це дозволить розробникам отримати додатковий час на полірування гри та уникнути прямого зіткнення з маркетинговою машиною Take-Two.

Playground Games вперше працює над масштабною RPG у відкритому світі. Додатковий час допоможе втілити всі амбітні ідеї без поспіху та тиску. Якість продукту в такому разі значно виграє від відсутності жорстких дедлайнів.

Це не перший випадок, коли великі видавці “тікають” від великих релізів. В історії ігрової індустрії чимало прикладів, коли хороші ігри провалювалися через невдало обрану дату виходу поряд із гучними блокбастерами.

Наразі офіційним вікном релізу Fable все ще вважається 2025 рік. Проте відсутність регулярних демонстрацій ігрового процесу лише підігріває чутки про можливу зміну графіку виходу новинки.

Зміна вікна релізу також дасть Microsoft можливість краще розподілити свої ресурси між іншими великими проєктами. Таким чином, 2027 рік може стати періодом великих і важливих релізів для екосистеми Xbox.

Гравцям залишається чекати на офіційні заяви від Microsoft під час майбутніх ігрових презентацій. Поки що інформація залишається на рівні аналітичних прогнозів, хоча логіка “уникнення GTA” виглядає цілком виправданою.

Rockstar Games під прицілом: хакери зламали сервери студії та вимагають викуп за дані GTA 6

Джерело: Wccftech

Популярні новини

arrow left
arrow right
Microsoft додала в офіційні інструкції Windows 11 зображення з двома "Пусками"
Microsoft випустила ще одне оновлення Windows 11 з додатковими покращеннями
Rockstar прокоментували ультиматум хакерів ShinyHunters щодо GTA 6
Microsoft додасть у Windows 11 запити на дозволи програм "в стилі смартфонів”
Браузерна "клітка" Microsoft: як корпорація використовує ШІ та Windows для знищення конкурентів
Cyberpunk 2077 з'явиться у Xbox Game Pass, — натякає Microsoft
Філ Спенсер залишає Xbox: Microsoft призначила нового CEO Gaming з прицілом на великі ігри
Microsoft блокує завантаження ISO-образів Windows 11 через Rufus та Fido
Прощавай Copilot: Microsoft прибирає дратівливий ШІ у застосунках Windows 11
Microsoft передумала інтегрувати Copilot у сповіщення та "Налаштування" в Windows 11
Сатира під загрозою: Нед Люк про складнощі гумору в GTA 6
GTA 6 запозичить механіки з Red Dead Redemption 2: деталі від колишнього розробника
Знову видаляти? Свіже оновлення Windows 11 перезавантажує ПК по 15 разів
GTA VI може стати найдорожчою грою в історії: що відомо
Microsoft анонсувала нові функції Windows 11: від рухомої панелі завдань до вбудованого Sysmon
Sony скасовує майбутні релізи однокористувацьких ігор для ПК, — Bloomberg
Microsoft запускає примусове оновлення до Windows 11 25H2
Rockstar Games під прицілом: хакери зламали сервери студії та вимагають викуп за дані GTA 6
"Ми можемо бути вдячні": фанати GTA 6 висміяли Bethesda через 15 років очікування The Elder Scrolls VI
Microsoft ліквідує Publisher та провокує шквал гніву серед фанатів
Au revoir, Microsoft: Франція масово переводить держустанови на Linux заради незалежності від США
