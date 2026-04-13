За інформацією інсайдера Джеффа Грабба, вихід оновленої версії гри "Fable" від Playground може бути перенесено на 2027 рік через випуск "Grand Theft Auto 6" від Rockstar / Wccftech

Microsoft розглядає можливість перенесення перезапуску Fable на 2027 рік. Головною причиною називають небажання конкурувати з Grand Theft Auto 6, яка може затьмарити всі інші ігрові релізи.





Очікуваний перезапуск культової серії Fable від студії Playground Games може затриматися на шляху до гравців. Згідно з повідомленням видання Wccftech, Microsoft серйозно оцінює ризики виходу гри у занадто завантажений період.

Основною перешкодою став анонс та ймовірне вікно виходу Grand Theft Auto 6 від Rockstar Games. Аналітики стверджують, що видавці намагаються максимально дистанціювати свої великі проєкти від релізу “найбажанішої гри десятиліття”.

Ситуація з GTA 6 змушує всю індустрію переглядати свої плани. Вихід такого масштабного тайтла зазвичай супроводжується величезною увагою преси та геймерів, що залишає мало шансів іншим іграм на успішний старт.





Для Xbox перенесення Fable на 2027 рік може стати стратегічним кроком. Це дозволить розробникам отримати додатковий час на полірування гри та уникнути прямого зіткнення з маркетинговою машиною Take-Two.

Playground Games вперше працює над масштабною RPG у відкритому світі. Додатковий час допоможе втілити всі амбітні ідеї без поспіху та тиску. Якість продукту в такому разі значно виграє від відсутності жорстких дедлайнів.

Це не перший випадок, коли великі видавці “тікають” від великих релізів. В історії ігрової індустрії чимало прикладів, коли хороші ігри провалювалися через невдало обрану дату виходу поряд із гучними блокбастерами.

Наразі офіційним вікном релізу Fable все ще вважається 2025 рік. Проте відсутність регулярних демонстрацій ігрового процесу лише підігріває чутки про можливу зміну графіку виходу новинки.

Зміна вікна релізу також дасть Microsoft можливість краще розподілити свої ресурси між іншими великими проєктами. Таким чином, 2027 рік може стати періодом великих і важливих релізів для екосистеми Xbox.

Гравцям залишається чекати на офіційні заяви від Microsoft під час майбутніх ігрових презентацій. Поки що інформація залишається на рівні аналітичних прогнозів, хоча логіка “уникнення GTA” виглядає цілком виправданою.

Джерело: Wccftech