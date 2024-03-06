ПК-версія Ghost of Tsushima вийде 16 травня

Гра Ghost of Tsushima, яка вийшла на PlayStation 4 у 2020 році, цього року добереться до платформи ПК. Портована версія стане доступна комп’ютерним геймерам з 16 травня. Це буде відразу Режисерська версія.

Ghost of Tsushima ─ це action-adventure з відкритим світом, дія якої відбувається у 1274 році, під час першого монгольського вторгнення в Японію. Тоді острів Цусіма був захоплений і зруйнований Монгольською імперією. Головний герой ─ японський самурай на ім’я Дзін Сакай ─ сам дає бій переважаючим силам монголів, спираючись на старі самурайські традиції та незвичайні методи боротьби. Гравець може вільно пересуватися островом та досліджувати різноманітні локації.

Комп’ютерна версія Ghost of Tsushima запропонує гравцям чималий перелік покращень та оптимізацій, недоступних на консолях. В грі розблоковані опції частоти кадрів і різноманітні параметри графіки, підтримуються надширокоформатні монітори, а також технології масштабування та формування кадрів, як-от NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 та Intel XeSS. Також підтримуються NVIDIA Reflex і NVIDIA DLAA.

Гра Ghost of Tsushima вже доступна для попереднього замовлення у Steam за ціною 1699 грн. На жаль, українська локалізація не передбачена.

Додамо, невдовзі нас чекає кіноадаптація Ghost of Tsushima від режисера фільму «‎Джон Уік» Чада Стагелські.

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Також вже цього місяця на ПК вийде ще один колишній ексклюзив PlayStation ─ Horizon Forbidden West.

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