Horizon Forbidden West для ПК: системні вимоги нашумілого ексклюзиву PlayStation (реліз 21 березня)

21 березня на ПК вийде наступний нашумілий ексклюзив PlayStation від Guerrilla — Horizon Forbidden West Complete Edition. Порт анонсували на початку року, а зараз Sony поділилася системними вимогами та новими деталями щодо релізу.

Horizon Forbidden West — пряме продовження хіта 2017 року Horizon Zero Dawn та однієї з найяскравіших нових франшиз PlayStation, створених іменитою Guerrilla Games. Гра вийшла ексклюзивно для PS5 (та PS4) на початку 2022 року, навесні 2023 року отримала масштабне сюжетне доповнення Burning Shores та зрештою повне видання Complete Edition (включає DLC Burning Shores), яке восени 2023-го вийшло на PS5, і от зараз наближається до релізу на PC. Портуванням гри Guerrilla на ПК займалася не менш відома студія Nixxes Software, яка раніше відзначилася ПК-портами Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Marvel’s Spider-Man Remastered і Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Системні вимоги Horizon Forbidden West Complete Edition

За аналогією з попередніми ПК-портами, розробники вказали декілька конфігурацій (загалом чотири пресети) для гри з різними налаштуваннями графіки, роздільної здатності та фреймрейту — від мінімальних до найвищих. Отже, для запуску з роздільною здатністю 720p і мінімальними налаштуваннями графіки знадобиться ПК зі щонайменше 16 ГБ оперативної пам’яті та 150 ГБ вільного місця на SSD. Водночас процесор та відеокарта мають бути на рівні Core i3-8100/Ryzen 3 1300X та GeForce GTX 1650/Radeon RX 5500XT. До речі, кажучи про GeForce GTX 1650 — вона досі лишається другою найпопулярнішою відеокартою серед геймерів Steam, хоча NVIDIA вже відправила серію GeForce GTX 16 (покоління Turing, що дебютувало у 2019 році) на заслужений відпочинок.

Для комфортної гри в 1080p з 60 fps та «середньою» графікою Sony рекомендує конфігурацію не гірше, ніж з Intel Core i5-8600 та GeForce RTX 3060, а щоб зануритися у світ Horizon на «максималках» у 4K знадобиться вже тандем з процесора Intel Core i7-11700 та відеокарти GeForce RTX 4080, чи щось потужніше.

Окремо Sony наголошує на безлічі опцій для гнучкої підгонки параметрів і візуальних ефектів на всяк смак у лаунчері та меню гри — окрім окремих налаштувань якості текстур, рівня деталізації, тіней, води, рельєфу тощо, згадується регулювання поля зору та різних візуальних ефектів, як-от розмиття руху та ефект зернистості. Також обіцяють перемикачі для налаштування повноекранних ефектів, як радіальне розмиття, відблиски (lens flare), світіння (bloom) та віньєтка.

Horizon Forbidden West виходить на ПК одночасно в Steam та Epic Games Store, де раніше відкрилися передзамовлення за ціною 1699 грн. Та є одне велике але — навіть українських субтитрів у грі немає, тоді як російська локалізація, на жаль, є, причому повна: озвучка + субтитри. Хоч як прикро та сумно, підхід Sony тут поки залишається незмінним. Видання Complete Edition включає базову гру, доповнення Burning Shores, а також наступний бонусний контент:

Трейлер з головними особливостями ПК-версії Horizon Forbidden West

Product Management in IT. Пройдіть повний цикл створення продукту — від генерації та валідації продуктової проблеми до аналізу користувачів, метрик і створення завдань для розробників. Інформація про курс

Sony дуже непогано заробляє на випуску ексклюзивів PlayStation на ПК — стабільно нарощує зусилля за цим напрямом та планомірно скорочує часовий розрив між запуском ігор внутрішніх студій PlayStation Studio на консолях та ПК.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!