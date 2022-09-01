Попит на послуги фрилансерів в Україні влітку виріс на 30% [Дослідження Freelancehunt]

Аналітики Freelancehunt у новому дослідженні проаналізували ситуацію на ринку фрилансу за період з 30.05 по 28.08 та дійшли висновку, що попит на послуги фрилансерів в Україні за літо виріс на 30% до минулого року. За словами авторів дослідження, насамперед цьому посприяв бізнес, який зацікавлений у швидкому, недорогому відновленні та адаптації до нових реалій.

Водночас у грошовому вимірі ринок за літо зріс на 29,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

«Зараз підприємцям як ніколи потрібна допомога різнопрофільних спеціалістів. Виграє той, хто реагує на зміни швидше за всіх. Наймати у штат співробітників — занадто дороге задоволення для бізнесменів, і справа не лише у грошах, а й у часі також. Бачимо стабільне зростання попиту на 30%, але це далеко не граничні значення. Ринок фрилансу тільки набирає обертів і продовжуватиме зростати» автори дослідження Freelancehunt

У своєму Freelancehunt також звертає увагу на швидкі темпи відновлення активності фрилансерів після початку повномасштабної війни. Так, вже в середині березня до роботи повернулися 74% фрилансерів, а приблизно через місяць — 96-98%.

Фрилансери залишаються найпростішим та водночас недорогим і безпечним варіантом закрити бізнес-завдання, особливо, коли йдеться про разові проєкти. З огляду на це Freelancehunt прогнозує подальше зростання попиту на послуги українських фрилансерів та «осінній бум», оскільки все більше підприємців повністю відновлюють діяльність та адаптують бізнес до нових реалій.