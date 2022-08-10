Дослідження Freelancehunt: портрет українського фрілансера під час війни

Компанія Freelancehunt провела дослідження та склала портрет українського фрилансера під час війни. За даними компанії ринок фрілансу відновився, зростає та працює. Попит на послуги фрилансерів зберігається, тому що: можна швидко знайти спеціаліста без необхідності наймати його в штат; з’явилося багато вільних спеціалістів з великим досвідом роботи, які готові практично відразу розпочати виконання завдань; доки ціни в інших нішах зростають, на фрилансі через конкуренцію вони залишаються на довоєнному рівні; у фрилансерів більше досвіду у вирішенні завдань, які допоможуть бізнесу вижити у кризу та відновитися.

Як показало опитування, вік середньостатистичного фрилансера — від 24 до 35. Виконавці віком до 23 років обирають такі категорії: аудіо та відео — 36,79%, переклади — 32,86%, дизайн та арт — 28,91%, програмування — 28,09%. Представники старшого покоління (48+) обирають працювати в категорії «Мобільні додатки» — їх виявилося 18,18%.

36,18% спеціалістів працюють на фрилансі понад 5 років, 20,82% — 2 роки. Минулого року новачків було 6%, цього року — 18,01%. Така позитивна динаміка свідчить про те, що популярність фрилансу активно зростає. 16,77% опитаних зазначили, що вони працюють до 1 року, а 8,22% — 1 рік.

43,78% фрилансерів одружені, минулого року цей показник був 39%. У стосунках — 28,19% і без пари — 28,02%. Найбільше «сімейних фрилансерів» розробляють мобільні програми (63,64%), займаються просуванням (52,54%) та адмініструванням (50%). 38,57% перекладачів та 29,61% копірайтерів не поспішають зі стосунками. 39,07% виконавців мають дітей, а 60,93% відклали це питання на потім.

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Минулого року на фрилансі працювало 39% жінок, цього — вже 47,95%, чоловіків — 52,05%. Збільшення кількості дівчат може бути пов’язане з воєнним станом: чоловіки пішли на фронт, а багато жінок залишили країну. Ймовірність зберегти роботу для цієї категорії є мінімальною, тому фриланс стає порятунком і новим джерелом доходу. Винятково чоловічою професією виявилося програмування. Серед спеціалістів цієї категорії 90,74% — чоловіки. Дівчат найбільше у категорії «Переклади» (75,71%) та «Робота з текстами» (75,83%).

Якщо порівнювати з минулим роком, то відсоток виконавців з вищою освітою збільшився із 49% до 51,15%. У 8,72% фрилансерів кілька вищих освіт, а 2,14% мають науковий ступінь. 10,69% студентів, окрім отримання нової професії, уже заробляють на фрилансі. Найчастіше такі виконавці зустрічаються у категоріях: дизайн та арт — 30%, програмування — 28,95%, робота з текстами — 16,84%. Незакінчену вищу освіту мають 11,31% спеціалістів, середню — 6,42%, закінчили технікум або коледж 9,57%.

Майже половина фрилансерів (48,09%) знає англійську на рівні Elementary — може говорити та розуміти деякі фрази. 30,69% — на рівні Pre-Intermediate: можуть спілкуватися «простою» мовою та розуміти співрозмовника у знайомій ситуації. 10,32% виконавців не розмовляють іноземною мовою та лише 2,71% — швидко розмовляють і добре сприймають її на слух. На рівні Intermediate володіють англійською 15,97% фрилансерів, Upper-Intermediate — 8,12%.

Незмінним лідером серед домашніх тварин залишається кішка — вона є у 39,22% фрилансерів. Ще один популярний вихованець — собака, яка є у 22,96% виконавців. Виконувати бізнес-завдання замовників 3,25% спеціалістів полюбляють у компанії папуг, а 3,62% — рибок. Серед рідкісних, але цікавих тварин виконавці зазначили: білок Дегу; ховрахів; сурикатів; сервалів; павуків; змій; еублефарів. 27,84% виконавців указали, що не мають домашніх тварин.

Не можна сказати, що фрилансери — трудоголіки, бо лише 5,57% працюють понад 60 годин на тиждень. Зокрема програмісти, копірайтери та дизайнери. 43,49% спеціалістів приділяють до 20 годин на тиждень роботі на фрилансі, а 21,16% — до 30. Виконавці, для яких фриланс — єдине джерело доходу, працюють більше годин на тиждень: до 20 годин — 34,55%, 20-30 годин – 20,41%, 30-40 годин – 19,84%, 40-50 годин – 12,54%, 50-60 годин – 4,9%, 60+ годин – 7,75.

Спеціалісти, які мають ще додатковий заробіток або використовують фриланс як підробіток, працюють переважно до 20 годин на тиждень — таких виявилося 51,97%. Водночас 21,87% виконавців приділяють фрилансу 20-30 годин, 12,51% — 30-40 годин, 6,88% — 40-50 годин, 3,27% — 50-60 годин і лише 3,49% — понад 60 годин.

40,91% фрилансерів оцінили свій рівень кваліфікації як Middle. Senior виявилося 30,33% і трохи менше Junior — 28,76%. Найпоширеніший формат роботи — самостійний, йому віддають перевагу 85,88% виконавців. Якщо говорити про команду, то ситуація така: 9,77% працюють у команді з 2-4 співробітників; 2,65% — 11+ співробітників; 1,69% — 5-10 співробітників.

Якщо можна буде працювати віддалено, то 30,02% фрилансерів погодилися б перейти на full-time, 14,92% — за умови, що рівень доходу буде не меншим, ніж зараз, а 5,94% вирішили не вказувати причину. Серед опитаних 19,39% уже мають постійну роботу, на фрилансі тільки підробляють, а 4,24% поки що повністю віддаються лише full-time. 25,49% спеціалістів оцінили всі переваги віддаленої праці та поки що навіть не замислюються над тим, щоб проміняти її на full time.

33,09% виконавців працюють у категорії «Дизайн та арт», 18,63% — «Робота з текстами» та 18,23% — «Програмування». Що стосується решти категорій, рейтинг має такий вигляд: просування — 6,64%, аудіо та відео — 5,97%, послуги — 5,57%, переклади — 3,94%, архітектура та інжиніринг — 3,77%, адміністрування — 2,25%, аутсорсинг та консалтинг — 1,29%, мобільні програми — 0,62%.

З початком війни у ​​66,52% фрилансерів рівень доходу знизився. Це нормальна практика, оскільки загалом багато підприємств тимчасово чи назавжди припинили роботу. Про зниження заробітку найчастіше говорять дизайнери, копірайтери та програмісти. У 24,93% виконавців дохід залишився тим самим, а у 8,55% навіть збільшився. Поліпшити свій фінансовий стан у такий непростий час вдалося переважно програмістам та дизайнерам. Всі ці дані було взято за перші 4 місяці війни. На початку ринок дуже сильно просів і про те, що з ним відбувається зараз, поговоримо нижче.

Для 49,72% опитаних віддалена робота стала єдиним джерелом доходу, 50,28% мають інші можливості для заробітку. Більшість фрилансерів (74,79%) одержують до $500 на місяць і лише 1,35% вдається заробляти від $3000. Останні — це переважно програмісти, дизайнери та маркетологи. Середній дохід до $1000 мають 15,76% виконавців, $1000-2000 заробляють 6,13% фрилансерів, у діапазоні $2000-3000 — 1,97% спеціалістів.

70,17% стверджують, що незадоволені зараз рівнем доходу. Тут варто зазначити, що компанія Freelancehunt активно працює над збільшенням кількості проєктів, виходить на нові ринки та залучає закордонних клієнтів. Відповідно, у виконавців з’являється більше можливостей збільшення заробітку. 29,83% фрилансерів не скаржаться на свої доходи.

З початком війни у ​​67,3% фрилансерів змінилося робоче навантаження — проєктів поменшало. Таку динаміку спостерігають переважно 33,78% дизайнерів, 18,31% копірайтерів, 15,72% програмістів. Не змінилася кількість проєктів у 24,65% виконавців і, навпаки, збільшилася у 8,05%. 75,63% фрилансерів продовжують працювати за своєю спеціалізацією. 14,35% виконавців довелося її змінити через падіння попиту на послуги, а ще 10,02% — через недостатню кількість проєктів у своїх категоріях.

52,9% не змінювали прайс на свої послуги, водночас у 28,31% вартість послуг стала меншою, а у 18,79% — більшою. Спеціалісти різних категорій (56,76%) спостерігають підвищення рівня конкуренції, проте 39,08% вважають, що він залишився незмінним, а 4,16% навіть помітили його зниження.

Якщо говорити про нові навички, то тут спеціалісти відзначають, що стали популярними такі soft skills: уміння експериментувати та пробувати нове, продавати себе; комунікаційні навички; лідерські компетенції. Також виконавці згадують важливість іноземної мови для виходу на нові ринки, а ще вміння взяти себе в руки, коли новинний фон далеко не найкращий, але потрібно продовжувати працювати.

З початком повномасштабної війни 66,12% фрилансерів залишилися вдома, 23,86% довелося переїхати до іншого міста або області, а 10,01% взагалі залишити країну. Продовжуючи працювати, спеціалісти всіляко допомагають своїй країні: займаються волонтерством; надають підтримку та допомогу біженцям; допомагають IT-армії; донатять на допомогу армії; продовжують сплачувати податки.

За даними дослідження компанії Freelancehunt, можна дійти висновку, що ринок фрилансу в Україні відновився і продовжуватиме зростати з приходом осені. Обсяг кількості замовлень досяг довоєнних показників, а обороти сейфу вже на 25% більше стосовно минулого року. Також у компанії відзначили зростання попиту на послуги розробників сайтів та додатків. Зросла ще й кількість довгострокових проектів (2-4 місяці), конкуренція у яких низька.

Джерело: Freelancehunt