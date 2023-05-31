Популярний торрент-трекер RARBG закривається — наслідки COVID та війни

RARBG – один із найбільших у світі торрент-трекерів – припиняє свою роботу. Він був заснований у 2008 році та за минулі роки став популярним джерелом релізів нових фільмів та серіалів. Щомісяця його відвідували мільйони користувачів з усього світу.

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У повідомленні, розміщеному на головній сторінці сайту, команда RARBG попрощалася з користувачами. Основними причинами закриття ресурсу називають фінансові проблеми та втрату частини команди, що стало наслідком пандемії та війни.

«Привіт хлопці. Ми хотіли б повідомити, що ми вирішили закрити наш сайт. Останні 2 роки були дуже важкими для нас — деякі люди з нашої команди померли через ускладнення, викликаних COVID, інші досі страждають від побічних ефектів хвороби й взагалі не можуть працювати. Дехто бореться на війні в Європі — НА ОБОХ СТОРОНАХ. Також по нас досить сильно вдарило зростання цін на електроенергію для дата-центрів у Європі. Інфляція робить наші щоденні витрати неможливими для обслуговування. Тому ми більше не можемо керувати цим сайтом без величезних витрат, які не в змозі покривати зі своєї кишені. Після голосування ми одноголосно вирішили, що більше не можемо робити цього. Нам шкода: ( Бувайте».

Закриття RARBG також знаменує кінець популярних релізів трекера, багато з яких також розповсюджувалися через інші піратські сайти й були одними з найбільш завантажуваних в історії.

Сьогоднішнє закриття RARBG – одне з найбільших в історії торрент-трекерів. Це також перше велике закриття з періоду 2015-2016 років, коли зі сцени пішли KickassTorrents, Torrentz та ExtraTorrent.

Джерело: torrentfreak