Популярний торрент-трекер RARBG закривається — наслідки COVID та війни

RARBG – один із найбільших у світі торрент-трекерів – припиняє свою роботу. Він був заснований у 2008 році та за минулі роки став популярним джерелом релізів нових фільмів та серіалів. Щомісяця його відвідували мільйони користувачів з усього світу.
У повідомленні, розміщеному на головній сторінці сайту, команда RARBG попрощалася з користувачами. Основними причинами закриття ресурсу називають фінансові проблеми та втрату частини команди, що стало наслідком пандемії та війни.
«Привіт хлопці.
Ми хотіли б повідомити, що ми вирішили закрити наш сайт.
Останні 2 роки були дуже важкими для нас — деякі люди з нашої команди померли через ускладнення, викликаних COVID, інші досі страждають від побічних ефектів хвороби й взагалі не можуть працювати.
Дехто бореться на війні в Європі — НА ОБОХ СТОРОНАХ.
Також по нас досить сильно вдарило зростання цін на електроенергію для дата-центрів у Європі.
Інфляція робить наші щоденні витрати неможливими для обслуговування.
Тому ми більше не можемо керувати цим сайтом без величезних витрат, які не в змозі покривати зі своєї кишені.
Після голосування ми одноголосно вирішили, що більше не можемо робити цього.
Нам шкода: (
Бувайте».
Закриття RARBG також знаменує кінець популярних релізів трекера, багато з яких також розповсюджувалися через інші піратські сайти й були одними з найбільш завантажуваних в історії.
Сьогоднішнє закриття RARBG – одне з найбільших в історії торрент-трекерів. Це також перше велике закриття з періоду 2015-2016 років, коли зі сцени пішли KickassTorrents, Torrentz та ExtraTorrent.
Джерело: torrentfreak