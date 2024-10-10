Попит на гібридні автомобілі в Україні зріс на 22%: які моделі найпопулярніші

Гібридні автомобілі поки що не користуються високою популярністю серед українців. Таких транспортних засобів завозять в рази менше, ніж авто з виключно ДВЗ чи виключно на електричній тязі. Для порівняння, у вересні автопарк України поповнився на 2 тис. гібридних легкових автомобілів (м’яких та плагін-гібридів разом). За той же самий час в Україні стало на 4289 електромобілів більше.

Разом з тим, 2 тис. гібридних автомобілів – це на 22% більше, ніж у вересні попереднього року. Отже, попит на такі авто збільшується.

Серед усіх гібридних авто, що перейшли на українські номери протягом вересня, частка нових транспортних засобів становила 60%. Рік тому цей показник становив 59%. Серед електромобілів на нові припадає лише 21%.

Найпопулярніші нові гібридні автомобілі вересня:

TOYOTA RAV-4 – 280 од.; TOYOTA Yaris Cross – 79 од.; NISSAN Qashqai – 56 од.

Найпопулярніші вживані гібридні автомобілі вересня:

KIA Niro – 54 од.; FORD Fusion US – 50 од.; TOYOTA Prius – 49 од.

Джерело: Укравтопром