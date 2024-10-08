Новини Авто 08.10.2024 о 10:23 comment views icon

ТОП-5 нових та вживаних електромобілів вересня 2024 року в Україні

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Вадим Карпусь

Автор новин

ТОП-5 нових та вживаних електромобілів вересня 2024 року в Україні

Протягом вересня 2024 року в Україні стало на 4289 електромобілів більше. У порівнянні з вереснем попереднього року попит на транспортні засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV) зменшився на 0,2%.

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Разом з тим, частка нових машин в реєстраціях BEV склала 21%, проти 18% торік. Найбільше електромобілів, зареєстрованих в Україні протягом вересня 2024 року, припадає не легкові авто – 4157 шт. (нових – 870 шт., уживаних – 3287 шт.). Серед 132 комерційних електромобілів новими були лише 13 авто.

ТОП-5 нових електромобілів вересня:

  1. ZEEKR 001 – 109 од.;
  2. VOLKSWAGEN iD.4 – 103 од.;
  3. HONDA M-NV – 102 од.;
  4. BYD Song Plus – 91 од.;
  5. NISSAN Ariya – 74 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  1. NISSAN Leaf – 440 од.;
  2. TESLA Model 3 – 325 од.;
  3. TESLA Model Y – 310 од.;
  4. VOLKSWAGEN e-Golf – 196 од.;
  5. HYUNDAI Kona – 179 од.

Усього з початку 2024 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 39,9 тис. електромобілів. З них 20% були новими транспортними засобами, а решта 80% – вживаними.

Найпопулярніші кросовери 2024 року: Tesla Model Y, Toyota RAV4, Honda CR-V та інші

Джерело: Укравтопром

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