ТОП-5 нових та вживаних електромобілів вересня 2024 року в Україні

Протягом вересня 2024 року в Україні стало на 4289 електромобілів більше. У порівнянні з вереснем попереднього року попит на транспортні засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV) зменшився на 0,2%.
Разом з тим, частка нових машин в реєстраціях BEV склала 21%, проти 18% торік. Найбільше електромобілів, зареєстрованих в Україні протягом вересня 2024 року, припадає не легкові авто – 4157 шт. (нових – 870 шт., уживаних – 3287 шт.). Серед 132 комерційних електромобілів новими були лише 13 авто.
ТОП-5 нових електромобілів вересня:
- ZEEKR 001 – 109 од.;
- VOLKSWAGEN iD.4 – 103 од.;
- HONDA M-NV – 102 од.;
- BYD Song Plus – 91 од.;
- NISSAN Ariya – 74 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- NISSAN Leaf – 440 од.;
- TESLA Model 3 – 325 од.;
- TESLA Model Y – 310 од.;
- VOLKSWAGEN e-Golf – 196 од.;
- HYUNDAI Kona – 179 од.
Усього з початку 2024 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 39,9 тис. електромобілів. З них 20% були новими транспортними засобами, а решта 80% – вживаними.
Найпопулярніші кросовери 2024 року: Tesla Model Y, Toyota RAV4, Honda CR-V та інші
Джерело: Укравтопром
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: