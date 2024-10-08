ТОП-5 нових та вживаних електромобілів вересня 2024 року в Україні

Протягом вересня 2024 року в Україні стало на 4289 електромобілів більше. У порівнянні з вереснем попереднього року попит на транспортні засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV) зменшився на 0,2%.

Разом з тим, частка нових машин в реєстраціях BEV склала 21%, проти 18% торік. Найбільше електромобілів, зареєстрованих в Україні протягом вересня 2024 року, припадає не легкові авто – 4157 шт. (нових – 870 шт., уживаних – 3287 шт.). Серед 132 комерційних електромобілів новими були лише 13 авто.

ТОП-5 нових електромобілів вересня:

ZEEKR 001 – 109 од.; VOLKSWAGEN iD.4 – 103 од.; HONDA M-NV – 102 од.; BYD Song Plus – 91 од.; NISSAN Ariya – 74 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

NISSAN Leaf – 440 од.; TESLA Model 3 – 325 од.; TESLA Model Y – 310 од.; VOLKSWAGEN e-Golf – 196 од.; HYUNDAI Kona – 179 од.

Усього з початку 2024 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 39,9 тис. електромобілів. З них 20% були новими транспортними засобами, а решта 80% – вживаними.

Джерело: Укравтопром