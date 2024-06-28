«Портал у пекло — відкрито». Засновник OceanGate очолить експедицію у недосліджену «блакитну діру» на Багамах

Гільєрмо Сонлайн заснував OceanGate у 2009 році — разом зі Стоктоном Рашем, який загинув торік ще з чотирма пасажирами під час підводної експедиції до уламків Титаніка.

Сонлайн ще до трагедії відокремився від OceanGate і заснував власну компанію Blue Marble Exploration, яка цього року планує дослідити на підводному апараті «Блакитну діру Діна» на Багамах — одну з найглибших океанських печер на планеті.

Компанію Сонлайну складуть вчений Кенні Брод та колишній астронавт NASA Скотт Паразинський, які очікують здійснити «безпрецедентні відкриття».

«На сьогодні «Блакитна діра Діна» практично не досліджена», — повідомляє компанія на своєму вебсайті. «Вирушаючи в незвідані води, нашій команді доведеться «очікувати несподіванок».

За даними Blue Marble, «Блакитна діра Діна» — це темно-синя підводна печера завглибшки 200 метрів (третя за глибиною у світі, через що й не надто досліджена), утворена ще 15 000 років тому.

Печера має форму «вази» — з вузьким отвором біля поверхні, який веде до набагато ширшої камери внизу. Деякі вчені вважають, що в камері, яка з’єднує блакитну діру з Атлантичним океаном, можуть бути отвори, що потенційно можуть «спричинити непередбачені течії та теплові шари», що завадять підводним операціям.

«Є певна частка непередбачуваності, з якою наша команда зіткнеться на новій території».

Однією з найбільших проблем стане тиск на дні (майже 300 фунтів на квадратний дюйм) — приблизно у 20 разів більше, ніж на поверхні.

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Місцеві жителі прозвали печеру порталом у пекло, оскільки там щороку гинуть люди.

«Ми цілком очікуємо, що знайдемо людські останки, і готуємося вирішувати ці ситуації з належною повагою до сімей», — заявили в компанії.

Звісно, ця експедиція не зрівняється з глибиною, на яку планували дістатись члени експедиції «Титану» — до уламків Титаніка на глибині понад 12 500 футів (3 800 метрів). Торік у червні підводний апарат OceanGate вибухнув, забравши життя п’ятьох членів команди, включно із засновником компанії.

Зв’язок із пасажирами, які заплатили по $250 тис. за експедицію кожен, зник приблизно за 2 години після старту подорожі, а подальша пошукова операція тривала 5 днів. Зрештою берегова охорона США оголосила, що натрапила на уламки «Титану» — усіх пасажирів розчавило на смерть під величезним тиском менш ніж за секунду.

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Джерело: NY Post

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