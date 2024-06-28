«Портал у пекло — відкрито». Засновник OceanGate очолить експедицію у недосліджену «блакитну діру» на Багамах

Гільєрмо Сонлайн заснував OceanGate у 2009 році — разом зі Стоктоном Рашем, який загинув торік ще з чотирма пасажирами під час підводної експедиції до уламків Титаніка.
Сонлайн ще до трагедії відокремився від OceanGate і заснував власну компанію Blue Marble Exploration, яка цього року планує дослідити на підводному апараті «Блакитну діру Діна» на Багамах — одну з найглибших океанських печер на планеті.
Компанію Сонлайну складуть вчений Кенні Брод та колишній астронавт NASA Скотт Паразинський, які очікують здійснити «безпрецедентні відкриття».
«На сьогодні «Блакитна діра Діна» практично не досліджена», — повідомляє компанія на своєму вебсайті. «Вирушаючи в незвідані води, нашій команді доведеться «очікувати несподіванок».
За даними Blue Marble, «Блакитна діра Діна» — це темно-синя підводна печера завглибшки 200 метрів (третя за глибиною у світі, через що й не надто досліджена), утворена ще 15 000 років тому.
Печера має форму «вази» — з вузьким отвором біля поверхні, який веде до набагато ширшої камери внизу. Деякі вчені вважають, що в камері, яка з’єднує блакитну діру з Атлантичним океаном, можуть бути отвори, що потенційно можуть «спричинити непередбачені течії та теплові шари», що завадять підводним операціям.
«Є певна частка непередбачуваності, з якою наша команда зіткнеться на новій території».
Однією з найбільших проблем стане тиск на дні (майже 300 фунтів на квадратний дюйм) — приблизно у 20 разів більше, ніж на поверхні.
Місцеві жителі прозвали печеру порталом у пекло, оскільки там щороку гинуть люди.
«Ми цілком очікуємо, що знайдемо людські останки, і готуємося вирішувати ці ситуації з належною повагою до сімей», — заявили в компанії.
Звісно, ця експедиція не зрівняється з глибиною, на яку планували дістатись члени експедиції «Титану» — до уламків Титаніка на глибині понад 12 500 футів (3 800 метрів). Торік у червні підводний апарат OceanGate вибухнув, забравши життя п’ятьох членів команди, включно із засновником компанії.
Зв’язок із пасажирами, які заплатили по $250 тис. за експедицію кожен, зник приблизно за 2 години після старту подорожі, а подальша пошукова операція тривала 5 днів. Зрештою берегова охорона США оголосила, що натрапила на уламки «Титану» — усіх пасажирів розчавило на смерть під величезним тиском менш ніж за секунду.
Американець хоче спуститися до «Титаніка» після катастрофи «Титана» від OceanGate — каже, що це безпечно
Джерело: NY Post
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: