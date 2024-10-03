Новини Наука та космос 03.10.2024 о 20:01 comment views icon

Потрійне видовище: телескоп Вебба зафіксував наднову у трьох різних періодах вибуху

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Вадим Карпусь

Автор новин

Потрійне видовище: телескоп Вебба зафіксував наднову у трьох різних періодах вибуху

Камера ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam) космічного телескопа Джеймса Вебба зафіксувала цікаве видовище на відстані 3,6 млрд світлових років від Землі – наднова, яка з’являється тричі, у три різні періоди під час свого вибуху, на одному зображенні. Що важливо, це зображення може допомогти вченим краще зрозуміти, як швидко розширюється Всесвіт.

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Команда дослідників вирішила спостерігати за скупченням галактик PLCK G165.7+67.0, також відомим як G165. Вчених зацікавила висока швидкість утворення зірок, що також призводить до більшої кількості наднових. Представлене вище зображення фіксує те, що виглядає як смуга світла з трьома чіткими крапками, які здаються яскравішими, ніж решта. Як пояснила доктор Бренда Фрай з Університету Арізони, ці точки відповідають вибухаючій зірці білого карлика. Зображення також має гравітаційну лінзу — тобто між нами та зіркою є скупчення галактик, яке слугувало лінзою, згинаючи світло наднової в кілька зображень. Фрай порівняла це з потрійним дзеркалом, яке показує інше зображення людини, що сидить перед ним. Слід зазначити, що це найвіддаленіша наднова типу Ia, яка є надновою, яка виникає в подвійній системі, яку вдалося спостерігати на сьогоднішній день.

Через це скупчення галактик перед надновою світло від вибуху подолало три різні шляхи, кожен з яких мав різну довжину. Це означає, що телескоп Вебба зміг зафіксувати різні періоди вибуху на одному зображенні: на початку події, в середині та в кінці. Потрійні зображення наднової є особливими, сказала Фрай, тому що «часові затримки, відстань до наднової та властивості гравітаційної лінзи дають значення постійної Хаббла або H0 (вимовляється H-нуль)».

NASA описує постійну Хаббла як число, яке характеризує сучасну швидкість розширення Всесвіту, що, у свою чергу, може розповісти нам більше про вік та історію Всесвіту. Вчені ще не узгодили його точне значення, і команда сподівається, що це зображення наднової може надати певну ясність.

«Наднову назвали SN H0pe, оскільки вона дає астрономам надію краще зрозуміти зміну швидкості розширення Всесвіту», — сказала Фрай.

У 2001 році Венді Фрідман з Чиказького університету очолила групу, яка знайшла значення постійної Хаббла 72. Інші команди встановили постійну Хаббла від 69,8 до 74 км/с на мегапарсек. Тим часом команда Фрай повідомила про значення 75,4, плюс 8,1 або мінус 5,5.

«Результати нашої команди вражають: значення постійної Хаббла збігається з іншими вимірюваннями в локальному Всесвіті та дещо суперечить значенням, отриманим, коли Всесвіт був молодим», — сказала Фрай.

Однак наднову та отримане з неї значення постійної Хаббла потрібно досліджувати далі, і команда очікує, що майбутні спостереження «покращать невизначеності» для більш точних обчислень.

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Джерело: Engadget

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