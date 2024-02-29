«Повітряна тривога» тепер надсилає додаткові сповіщення про підвищену небезпеку – наближення ракет чи БПЛА

Розробники з Ajax Systems та Stfalcon підготували оновлену версію застосунку «Повітряна тривога». Тепер він здатний надсилати попередження про підвищену небезпеку в окремих містах та громадах. Так, версія 6.0 надсилатиме сповіщення про наближення ракети чи БПЛА додатково під час дії загальної тривоги. Такі оголошення дозволять сповіщати людей про загрозу саме для їхньої локації.

Оновлена «Повітряна тривога» 6.0 також має кілька інших додаткових функцій:

налаштування гучності сповіщення «Підвищена небезпека!»;

сповіщення, якщо повідомлення «Підвищена небезпека!» перестають надходити.

Зазначається, що інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні чергові Цивільного Захисту в військових обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.

Нова версія застосунку «Повітряна тривога» 6.0 вже доступна для завантаження у Google Play Market та AppStore.

Також розробники випустили окремий застосунок-віджет «Мапа тривог», який можна додати на екран телефона для постійного моніторингу безпекової ситуації. Віджет можна завантажити для користувачів iOS та Android.

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