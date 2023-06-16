Повітряні сили України в реальному часі попереджатимуть про російські атаки (напрямки руху та типи цілей) у своєму Telegram-каналі

В ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що відтепер ВС офіційно інформуватимуть громадян про можливі повітряні атаки у власному Telegram-каналі. Це робиться у відповідь на численні прохання ЗМІ та громадян. Раніше у Повітряних силах рекомендували реагувати на сигнали тривоги та користуватися офіційними додатками.

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Гнат констатував, що існує безліч моніторингових пабліків, які надають таку інформацію у відповідь на бажання користувачів бачити термінові дані онлайн. Їхня інформація не є офіційною, може містити маніпуляції та розкриття непублічних даних. ВС запропонували офіційну альтернативу таким каналам.

Раніше повітряні сили заперечували публікації неофіційних даних щодо атак. Юрій Ігнат попереджав про відповідальність Telegram-канали, котрі публікують докладні відомості про покази радарів, точне положення повітряних цілей, фото екранів системи “Віраж планшет” та “прильотів” – ця інформація може розкрити для противника розташування засобів ППО, її публікація є злочином.