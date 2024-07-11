«Поворотний момент гри»: сексуальна сцена Baldur’s Gate 3 з ведмедем походить з гей-сленгу та жартів гравців, — сценарист

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Секс з ведмедем став своєрідним мемом-візитівкою Baldur’s Gate 3. Старший дизайнер оповідання гри Бодлер Велч назвав цю сцену з Халсіном «переломним моментом в історії гри».

З «ведмежою» сценою знайомі навіть ті, хто ніколи не грав Baldur’s Gate 3. Студія Larian показала її напередодні запуску гри під час прямої трансляції. Сцена привернула багато уваги гравців та ЗМІ — вона фактично зробила гру відомою багатьом людям поза традиційною аудиторією Larian і взагалі RPG. Під час виступу на Develop: Brighton 2024, сценарист Baldur’s Gate 3 Бодлер Велч заглибився у підхід Larian до романтичних стосунків.

«Романтика — одна з найстікіших частин фандому, яку можна створити. Люди будуть писати про романи у фанфіках протягом багатьох років. Обговорення учасників романтичних стосунків триватиме дуже довго. Візьміть сцену з ведмедем у Baldur’s Gate 3. … Ця сцена здається переломним моментом в історії гри, коли спільнота фанфіків відчуває себе не субкультурою, а основною аудиторією, для якої створили сцену та гру в цілому», — сказав Уелч.

Розробник каже, що команда гри знає про всі жарти, до яких гравці вдавалися, про те, що вони хотіли зробити з «татком друїдом Халсіном», доки Baldur’s Gate 3 була в ранньому доступі. Виявляється, на цьому етапі розробки Халсін насправді не був романтичним варіантом, але розробники змінили це, коли побачили, який інтерес серед гравців він викликав.

«І тому, щоб достукатися до цієї частини спільноти, Larian влаштувала їм неймовірну сцену, яка буквально походить із гей-спільноти – гей-ведмідь стає геєм-ведмедем, якщо хтось справді знає про зв’язок».

«Гей-ведмідь» (gay bear) на відповідному сленгу означає «великого, волохатого чоловіка-дивака, який ідентифікує себе з ярликом «ведмідь», — пише LGBTQIA Wiki. «Бути «ведмедем» поєднує в собі гендерне самовираження, гендерну ідентичність і сексуальність; великий, волохатий гетеросексуальний чоловік не буде «ведмедем». Це, як правило, маскулінні чоловіки віком від 30 років, чия статура може включати великий живіт, ноги та / або зад», — йдеться в описі.

Бодлер Велч пояснює, що цей момент дає відчуття, коли щось зі сленгу, з обговорень в Discord, з жартів, раптом опиняється у грі. Раніше інший розробник з Larian, Грег Лідстоун, розповів, що для у романтичній сцені з ведмедем брав участь координатор інтимної близькості, щоб усі актори, залучені до сцени, почувалися комфортно.

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Джерело: GamesRadar

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