Позов проти Yuga Labs звинувачує знаменитостей у проплаченому просуванні NFT Bored Ape – згадуються Джастін Бібер, Періс Хілтон, Мадонна та інші

Bored Ape Yacht Club, відома серія унікальних токенів NFT, зіткнулася з колективним позовом, поданим проти материнської компанії Yuga Labs. Позивачі стверджують, що компанія таємно платила знаменитості за просування NFT, тим самим штучно збільшуючи ціни на цифрові активи.

Адоніс Реал та Адам Тітчер подали позов до окружного суду Каліфорнії у п’ятницю. У ньому стверджується про змову, в якій дуже впливовим знаменитостям приховано платили за просування NFT Bored Ape Yacht Club за «штучно завищеними та спотвореними цінами». Стверджується, що ці рекламні акції, що вводять в оману, не розкривають передбачувані платежі знаменитостей.

«Рекламна кампанія відповідачів була надзвичайно успішною, приносячи мільярди доларів у вигляді продажів та перепродажів, — писали адвокати позивачів, — і ніхто з відповідачів жодного разу не зареєстрував ці цінні папери в SEC».

Серед десятків знаменитостей, зазначених у позові – Джастін Бібер, Снуп Догг, Серена Вільямс, Мадонна, The Weeknd, Кевін Харт, DJ Khaled, Гвінет Пелтроу, Періс Хілтон, Джиммі Феллон та Стеф Каррі. Він також вказує на ветерана музичної індустрії Гая Осірі, одного із партнерів Yuga.

Стверджується, що платформа MoonPay допомогла спростити схему. MoonPay допомагає багатим та знаменитим купувати NFT без необхідності створення гаманця, купівлі криптовалюти, а потім передачі токена на зберігання.

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«Відповідачі та Осірі використали свої зв’язки з MoonPay та її послугами як таємний спосіб компенсувати відповідачам-промоутерам їхнє просування NFT BAYC, не розкриваючи цього нічого не підозрюючим інвесторам», — йдеться в позові.

В одному з епізодів свого ток-шоу в листопаді минулого року Феллон назвав MoonPay «криптовалютним PayPal». Також виділено ще один епізод, у якому Феллон та Періс Хілтон говорять про NFT Bored Ape.

Позов вимагає утримання $5 млн із відповідачів від імені позивачів та «всіх інших осіб, які перебувають в аналогічному положенні».

Представник Yuga Labs сказав: «На наш погляд, ці твердження є кон’юнктурними та паразитичними. Ми твердо віримо, що вони безпідставні, і з нетерпінням чекаємо на можливість довести це».

У тому, що імена знаменитостей фігурують у позовах за просування цифрових активів немає нічого нового. Ларрі Девід був одним із кількох учасників судового процесу проти збанкрутілої криптобіржі FTX. В іншому випадку Кім Кардаш’ян та Флойду Мейвезеру було пред’явлено позов за просування передбачуваної схеми криптонакачки та скидання у січні.

Закон може бути на стороні Yuga Labs. В аналогічному позові проти Кардаш’ян і Мейвезера за участю EthereumMax, поданому тим самим юристом у новій справі Yuga Labs, федеральний суддя відхилив його, заявивши, що інвестори повинні «діяти розумно, перш ніж засновувати свої ставки на дусі часу».

Джерело: TechSpot