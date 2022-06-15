Білл Гейтс: NFT на 100% засновані на теорії більшого дурня

Мільярдер Білл Гейтс розкритикував NFT, заявивши, що вони «на 100% засновані на теорії більшого дурня». Це фінансова концепція, згідно з якою навіть активи із завищеною ціною можуть приносити прибуток, якщо знайти дурнішу людину, якій можна їх продати.

Виступаючи на заході, присвяченому зміні клімату, Гейтс сказав, що вважає за краще інвестувати в активи з відчутною віддачею, такі як ферми або фабрики, «або компанії, які виробляють продукти». При цьому він не має жодних вкладень у криптовалюти чи NFT.

«Я не беру участі в цьому. У мене немає великих чи малих позицій у жодній із цих речей», — сказав Гейтс.

Він додав, що з підозрою ставиться до активів, призначених для «уникнення оподаткування чи будь-яких державних правил».

«Очевидно, що дорогі цифрові зображення мавп значно покращать світ», — пожартував Гейтс, маючи на увазі флагманський проєкт NFT — Bored Ape Yacht Club.

Це не перший критичний вислів Гейста на адресу NFT. В інтерв’ю від лютого 2021 року він висловлював побоювання через інвесторів, які купують біткойн, особливо з огляду на нестійкість вартості криптовалюти, яка могла бути підірвана на підставі твіту від одного відомого інвестора, такого як Ілон Маск.

Попередження Гейтса про волатильність криптовалюти виявилися точними. Коли він давав інтерв’ю у 2021 році, біткойн зростав у ціні та досяг позначки $63 тис. у квітні того ж року. Потім він різко впав, перш ніж знову піднятися до історичного максимуму більш ніж у $64 тис. у листопаді минулого року. Після цього ціна Bitcoin знову опустилася і зараз становить трохи понад $20 тис. Аналогічно впали ціни NFT. Вартість деяких найбільших проєктів, таких як згаданий Bored Ape Yacht Club, знизилася більш ніж удвічі. У той самий час обсяг торгів збільшився, оскільки покупці прагнуть скуповувати цифрові активи за низькими цінами.

Джерело: The Verge