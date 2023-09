PR-фірма зманіпулювала рейтингом Rotten Tomatoes, просто купуючи за $50 позитивні рецензії на свій фільм

Видання Vulture викрило схему від PR-фірми під назвою Bunker 15, якій вдалося підняти середній рейтинг фільму в знаменитому агрегаторі Rotten Tomatoes.

Мова про фільм Ophelia 2018 року, в якому зіграла Дейзі Рідлі (Рей із нової трилогії «Зоряних війн»), передає IGN. Гнилий рейтинг Rotten Tomatoes це до відмітки 60%, натомість в «Офелії» було 46%. Тут за діло взялися спеціалісти з піару Bunker 15, які почали просто платити критикам нижчих рівнів по 50 доларів за позитивну оцінку, маніпулюючи принципами системи.

Це спрацювало, рейтинг фільму «Офелія» підскочив до 62%, й він отримав свіжий ярлик. А потім компанія IFC Films оголосила, що придбала його для розповсюдження.

A PR firm has been manipulating the Rotten Tomato scores of movies for at least five years by paying some “critics” directly. Truly depressing stuff here by @LaneBrown https://t.co/s0gwMJCfVy — Mike Ryan (@mikeryan) September 6, 2023

what's more grim: that film marketers are paying off critics to boost rotten tomatoes scores or that they have to pay so little https://t.co/JZb9pyxpMM pic.twitter.com/mGc7WzRn93 — Matthew Zeitlin (@MattZeitlin) September 6, 2023

Why am I wasting time trying (and often failing) to say something cogent or interesting about movies I see when I should just be writing “yes” or “no” and hitting publish https://t.co/TwpW5Tettx — Richard Lawson (@rilaws) September 6, 2023

Rotten Tomatoes has always been an embarrassment to the profession; the certified critic designation, the equivalent of a participation trophy; the grading format, a total sham! It weaponizes the illusion of “diverse voices” against basic standards of good criticism. Burn it! — Beatrice Loayza (@bealoayza) September 6, 2023

Rotten Tomatoes заявили, що серйозно ставляться до спроб маніпулювання оцінками, а представники Bunker 15 від коментарів відмовилися. Хоча формально Rotten Tomatoes тут не винна, інцидент може додати недовіри її користувачам. Вони побачили, що гнилим рейтингом можна маніпулювати з бюджетом у кілька тисяч доларів, отримуючи вигоду, що може вимірюватися мільйонами.