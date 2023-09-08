Продовження «‎Ван Піс» на Netflix — Tomorrow Studios вже має готовий сценарій нового сезона та планує реліз за рік-півтора

Тиждень тому на Netflix дебютував серіал «Ван Піс» / One Piece – кіноадаптація однойменної манги Ейтіро Оди про пригоди молодого пірата Манкі Д. Луффі та його команди.
І попри невдоволення деяких фанатів оригіналу, здебільшого аудиторія добре сприйняла серіал – на Rotten Tomatoes, до прикладу, оцінка глядачів сягає аж 96%, тоді як критики «рівень свіжості» шоу оцінили у 85%.
Нині продюсери заявляють, що сценарії до потенційного другого сезону «Ван Піс» вже фактично написані.
«У нас є готові сценарії», — каже Марті Адельштейн, генеральний директор Tomorrow Studios, яка займалась виробництвом серіалу.
Попри те, що будь-які знімання навряд вдасться розпочати до завершення страйків в Голлівуді та вирішення позову профспілки акторів SAG-AFTRA, президент Tomorrow Studios Беккі Клементс каже, що після отримання дозволу на запуск, другий сезон може вийти вже через 12-18 місяців
Серіал посів перше місце у топовій десятці англомовних серіалів Netflix, набравши з 31 серпня по 3 вересня 140 мільйонів годин перегляду, утім стримінг про подовження шоу на 2-й сезон оголошень ще не давав.
Результати «Ван Піс» важливі для Tomorrow Studios, яка зазнала невдалого запуску своєї живої адаптації «Ковбоя Бібопа» для Netflix — серіал скасували менш ніж через місяць після його прем’єри у 2021 році.
Адельштейн висловив припущення, що новини про продовження «Ван Піс» стримінг оприлюднить за один-два тижні, а також зазначив, що їхня стратегія і надалі підтримуватиме початкові показники переглядів шляхом залучення аудиторії, яка не була знайома з мангою чи аніме.
- Серіал «Ван Піс» складається з 8 епізодів (тривалістю до години кожен), в яких молоді пірати із суперздібностями шукатимуть загадковий скарб ONE PIECE. В головних ролях – Іньякі Годой («Хто вбив Сару?»), Макеню («Смертельний поцілунок»), Емілі Радд («Вулиця страху»), Джейкоб Ромеро Гібсон («Всім встати») і Таз Скайлар («Точка кипіння»).
- Фантастично-пригодницька франшиза ONE PIECE – творіння японського письменника та ілюстратора Ейітіро Оди. Задумана як серіал про піратські пригоди манга дебютувала в липні 1997 року в журналі-антології Weekly Shōnen Jump – перші чотири розділи одразу стали хітом і зрештою були зібрані та випущені в грудні 1997 року. З того часу зібрано понад 105 томів оповідань ONE PIECE, написаних та проілюстрованих Одою.
- У 1999 році компанія Toei Animation створила 2D мультсеріал ONE PIECE із 20 сезонами з понад 1000 епізодами пригод за участю Луффі та величезної групи персонажів. Для геймерів Bandai створив 40 різних тематичних назв відеоігор у всьому світі, а персонажі ONE PIECE окремо з’являлися у відеоіграх Shōnen Jump.