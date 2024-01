Пральна машина LG відправляла по 3,66 ГБ даних щодня. За це її відімкнули від Wi-Fi

Власник пральної машини LG під ніком Johnie запитав у Twitter, чому його «розумний» домашній пристрій завантажує в середньому 3,66 ГБ даних за день. Занепокоєний інтернет-залежністю пральної машини, Johnie змусив пристрій перезавантажитися і заблокував його за допомогою інтерфейсу свого роутера.

WTF! Why is my LG Washing Machine using 3.6GB of data/day? pic.twitter.com/xQqQicTqxI

— Johnie (@Johnie) January 9, 2024