Пральна машина LG відправляла по 3,66 ГБ даних щодня. За це її відімкнули від Wi-Fi

Власник пральної машини LG під ніком Johnie запитав у Twitter, чому його «розумний» домашній пристрій завантажує в середньому 3,66 ГБ даних за день. Занепокоєний інтернет-залежністю пральної машини, Johnie змусив пристрій перезавантажитися і заблокував його за допомогою інтерфейсу свого роутера.

WTF! Why is my LG Washing Machine using 3.6GB of data/day? pic.twitter.com/xQqQicTqxI — Johnie (@Johnie) January 9, 2024

Користувачі соціальних мереж охоче долучилися до детективної роботи, винюхуючи, чому пральна машина LG може бути спраглою до даних, передає Tom’s Hardware.

Пристрій завантажував DLC чи став жертвою злому?

Власник пральної машини LG побачив у своєму скрутному становищі кумедний момент і пожартував, що пристрій може використовувати Wi-Fi для DLC (завантажуваних циклів прання). Він не зовсім жартував: Машина дійсно завантажує налаштування для різних типів одягу. Однак левова частка переданих даних була завантажена.

Продовжуючи тему, зазначимо, що Джонні також замислювався над тим, що хтось може використовувати його пральну машину для майнінгу криптовалют. «Я б із задоволенням орендував наш LPU (Laundry Processing Unit) погодинно», — пожартував він. Знову ж таки, з’явився проблиск можливості, що за цим жартом може бути правда. Інший користувач соціальних мереж звернув увагу на історію з хакерами, які заволоділи смартприладами LG SmartThinQ (HomeHack). Подібний сучасний злом може використовувати комп’ютерні ресурси пральної машини як частину ботнету. Отримати контроль над пральною машиною LG як частиною великої бот-мережі для майнінгу криптовалют або зловмисних мережевих цілей не так вже й складно. Велика кількість відносно малопотужних пристроїв може бути дуже потужною разом.

Одна з найбільш невинних теорій щодо значного завантаження даних припускала, що дані про прання завантажувалися в LG, щоб вона могла вдосконалити свою LLM (Large Laundry Model — модель великого прання, за аналогією до великої мовної моделі). Компанія намагалася зробити це, щоб підготуватися до запуску своєї останньої «комбінованої прально-сушильної машини зі штучним інтелектом» на виставці CES, пожартував Джонні.

Проблема з роутером Asus?

Ще однією відносно невинною причиною ймовірного великого обсягу завантажень може бути помилка у прошивці роутера Asus. У наступному дописі через день після свого першого твіту Джонні зазначив «неточність в інструменті роутера ASUS» щодо використання даних Apple iMessage (але ж не настільки). Інші користувачі розумних пральних машин LG показали використання даних пристрою з інтерфейсів своїх роутерів. Виявилося, що ці пристрої зазвичай використовують менш як 1 МБ на день.

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Реальна небезпека злому підключених пристроїв

Хоча твіти Джонні були відносно безтурботними, злом розумних підключених пристроїв може мати серйозні наслідки. Що може статися, якщо зловмисники заволодіють, наприклад, медичними або промисловими пристроями Інтернету речей?

Прикладом може слугувати історія про підключені до мережі гайковерти Bosch, які використовуються на заводах по всьому світу та мають безліч вразливостей. Дослідники підкреслили, що бездротові промислові гайковерти можуть бути вражені експлойтами або програмами-вимагачами, що загрожує масовим вимкненням гайковертів. Вони навіть можуть бути таємно налаштовані таким чином, щоб створювати небезпеку для користувачів — шляхом застосування неправильного моменту затягування.