LG представила перший у світі OLED-дисплей для ноутбуків з частотою оновлення 1-120 Гц

LG представила перший у світі серійний OLED-дисплей для ноутбуків з частотою оновлення від 1 до 120 Гц.





Нова технологія використовує переваги оксидного TFT-дисплея з мінімальним витоком струму у режимі низької частоти оновлення. Дисплей автоматично фіксує зміни екрана та перемикається зі 120 Гц на 1 Гц за статичного руху.

В LG стверджують, що новий дисплей на 48% енергоефективніший порівняно з наявними аналогами. Компанія планує вже з 2027 року представити власні ноутбуки з цими OLED-дисплеями. Нова технологія відображення від LG вперше з’являється в ноутбуках Dell XPS, представлених на CES 2026.

Базова версія підтримуватиме роздільну здатність 1920×1200 зі змінною частотою оновлення в діапазоні від 1 до 120 Гц. Однак дорожчі моделі не матимуть змоги працювати в режимі оновлення 1 Гц. Замість цього вони використовуватимуть частоту оновлення VRR 20–120 Гц.





Наразі Intel й BOE працюють над аналогічними дисплеями зі змінною частотою оновлення з використанням технології LTPO. Нові дисплеї використовуватимуть алгоритми ШІ для визначення моменту, коли потрібно знизити частоту до 1 Гц, зокрема, коли користувач не знаходиться поблизу екрана.

Перші екрани з частотою оновлення 1 Гц з’явились в мобільних пристроях наприкінці 2010 року. Apple першою впровадила цю технологію в Watch Series 5, використовуючи LTPO-дисплей, який міг перемикатися з 60 Гц на 1 Гц для економії енергії. Вже за Кілька років смартфони почали використовувати ту саму технологію, зокрема OnePlus 9 та Oppo Find X3 Pro.

Джерело: Tom’s Hardware