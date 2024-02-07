ЄС планує скоротити викиди на 90% до 2040 року і робить ставку на «відлов» CO2 з повітря

Деякі екоактивісти вже розкритикували план, оскільки він ігнорує поетапну відмову від нафти та газу, зосереджуючись натомість лише на вугіллі.

6 лютого Європейська комісія рекомендувала скоротити викиди парникових газів до 2040 року на 90% (у порівнянні з рівнем 1990 року). Офіційно пропозиції ще не оприлюднили, однак вони попередньо вже зіткнулися з масою критики. Частина плану передбачає не запобігання викидам, а їх «відлов» з атмосфери, а також зосереджується на поетапній відмові від вугілля, ігноруючи нафту й газ.

«Без чіткого плану відмови від викопного палива, пропозиції просто не заслуговують довіри. Це як побудувати велосипед без педалей — як він буде працювати?», — заявив учасник некомерційної організації Global Witness Домінік Іглтон, повідомляє The Verge.

Кліматична дорожня карта ЄС передбачає, що приблизно 8% з загалом 90% скорочення викидів можна досягти шляхом відлову CO2 з атмосфери — технологій, які ще не проявили себе у масштабі й викликають чимало питань щодо ефективності та вартості.

В окремому стратегічному документі щодо відлову CO2 йдеться про те, що ЄС до 2040 року має забезпечити зберігання 280 млн тонн відловленого вуглекислого газу на рік, а до 2030 — 50 млн тонн (еквівалент щорічним викидам CO2 від Швеції).

Контекст

Торік приблизно два десятки заводів в усьому світі, що займаються фільтрацією вуглекислого газу, змогли відловити менш як 0,01 млн тонн CO2. Вартість такої технології тим часом сягає $600 за тонну, що робить її надзвичайно дорогою. Щоправда, компанія Heirloom, яка торік запустила установку з відлову CO2 у США, встановила довгострокову ціль у $100 за тонну і прагне досягти її, частково завдяки економії на масштабі виробництва та масовому виробництві компонентів (але наразі важко уявити, як це відбуватиметься).

Ясна річ, ті заводи, що існують на сьогодні, навряд впораються з передбаченими планами ЄС обсягами, тож комісія пропонує встановлювати подібні установки на електростанціях чи інших джерелах забруднення, що також вимагатиме значних інвестицій.

Загалом до 2050 року ЄС планує скоротити викиди вуглекислого газу до нуля, що відповідає планам Паризької кліматичної угоди, націленої на зупинку змін клімату. США та Китай, найбільші джерела викидів парникових газів у всьому світі, взяли на себе подібні зобов’язання. Тим часом за даними Всесвітньої метеорологічної організації у 2022 році кількість парникових газів в атмосфері сягнула рекордних значень — концентрація вуглекислого газу, до прикладу, вже на 50% перевищила доіндустріальний рівень.