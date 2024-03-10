Премія «Золота Малина» за найгірший фільм: лідирують «Вінні-Пух: Кров і мед» та «Нестримні 4»

Щорічний конкурс «Золота Малина», який відзначає найгірші фільми цього року зосередився на четвертому фільмі «Нестримні» та горорі «Вінні-Пух: Кров і Мед», який отримав п’ять небажаних нагород.

Стрічку «Кров і мед» переміг на «Золотій Малині» з найгіршим фільмом, режисером та сценарієм (Ріс Фрейк-Вотерфілд), екранним дуетом (Пух і П’ятачок) та рімейком/копією/продовженням. Сильвестр Сталлоне та Меган Фокс перемогли в категорії акторів другого плану у «Нестримних», а Фокс забрала додому ще й приз за головну жіночу роль у фільмі «Джонні та Клайд». найгіршим актором став Джон Войт у стрічці «Милосердя».

Комітет сатиричних антипремій «Золота Малина», заснований в 1981 році Джоном Вілсоном та Мо Мерфі. Минулого року «Золота Малина» викликала негативну реакцію через номінацію 12-річної зірки «Підпалювача» Раян Кіру Армстронг на найгіршу актрису. Після галасу в інтернеті «Золота Малина» вилучила Армстронг з голосування та присудили самі собі нагороду за «їхню 43-тю помилку в номінаціях на гіршу жіночу роль». Торішнім переможцями були Том Генкс, Джаред Лето, Машин Ган Келлі та Ендрю Домінік.

Повний список переможців:

Найгірший фільм: «Вінні-Пух: Кров і мед»

Актор: Джон Войт / «Мерсі»

Актриса:Меган Фокс / «Джонні і Клайд»

Актриса другого плану: Меган Фокс / «Нестримні»

Актор другого плану: Сильвестр Сталлоне / “Нестримні”

Екранний дует: Пух та П’ятачок у фільмі «Вінні-Пух: Кров і мед»

Рімейк або сиквел: «Вінні-Пух: Кров і мед»

Режисер: Ріс Фрейк-Вотерфілд / «Вінні-Пух: Кров і мед»

Сценарій: Ріс Фрейк-Вотерфілд / «Вінні-Пух: Кров і мед»

Нагорода «Золота Малина» Redeemer award: номінант 1998 року та нинішній президент SAG/AFTRA Френ Дрешер за її блискуче керівництво гільдією акторів під час тривалого страйку 2023 року з успішним завершенням.

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Переможців цьогорічного конкурсу оголосив комедійний дует Mean Gays (Аарон Голденберг та Джейк Джонез), які провели віртуальну церемонію за день до 96-ї церемонії вручення премії «Оскар».

Джерело: Variety

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