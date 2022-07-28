“ПриватБанк” та MoneyGram запустили сервіс прямих переказів на гривневі рахунки банків партнерів MoneyGram в Україні

ПриватБанк та MoneyGram запустили в Україні новий сервіс, завдяки якому українці можуть отримувати перекази MoneyGram прямим зарахуванням на гривневі рахунки ПриватБанку та банків – партнерів MoneyGram в Україні.

Для швидкого отримання переказу варто лише надати відправнику IBAN гривневої картки ПриватБанку (або іншого українського банку) та імʼя і призвище отримувача латиницею. Після відправки переказу гроші буде автоматично зараховано на картку, а клієнт миттєво отримає повідомлення про зарахування коштів.

«Під час війни ми не зупиняємося ні на хвилину і працюємо з партнерами над вдосконаленням існуючих та створенням нових інноваційних сервісів для українців, що дозволяють підтримувати українців з будь-якої точки світу – говорить керівник департаменту міжнародних переказів ПриватБанку Марія Страшко. Завдяки використанню найсучасніших технологій ми зробили отримання міжнародних переказів простим і комфортним, без додаткових зусиль з боку одержувача».

Автоматично зараховуватися на картки ПриватБанку чи інших банків буде і грошова допомога українцям від міжнародних організацій, що виплачується через MoneyGram. Відтепер українцям не потрібно чекати на контрольний номер переказу від міжнародної організації та звертатися у відділення банків для отримання переказу.

Реквізити рахунку IBAN картки ПриватБанку можна дізнатися в Приват24, скориставшись меню «Сервіси» → «Перекази» → «SWIFT» → «Реквізити», в терміналі самообслуговування: зверху справа натисніть «Налаштування» –> «Отримати реквізити картки» –> вставте Картку для виплат → введіть ПІН-код –> натисніть «Роздрукувати» або в Чат онлайн за тегом “реквізити”.

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На картки ПриватБанку перекази MoneyGram зараховуються автоматично 24/7/365 (навіть у вихідні і святкові дні). Швидкість зарахування переказу MoneyGram на картки інших українських банків залежить від роботи СЕП НБУ та банку отримувача, максимальний термін до 3-х робочих днів.